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Звинувачують у спробі держперевороту. Лідер антиваксерів Остап Стахів не з'явився на суд – причина

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
17 листопада, 14:22
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Наступне засідання призначено на 18 листопада о 12.00
Остапу Стахіву поки не обрали запобіжний захід. Фото: колаж "Сьогодні"
Остапу Стахіву поки не обрали запобіжний захід. Фото: колаж "Сьогодні"

Підозрюваний у намірі здійснити держпереворот – лідер антивакцинаторів в Україні Остап Стахів - не прийшов на суд щодо обрання йому запобіжного заходу нібито за станом здоров'я. Наступне засідання призначено на 18 листопада.

Про це повідомили у Telegram-каналі PavlovskyNews.

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Деталі

Згідно з джерелом, суддя задовольнив клопотання прокурора щодо примусового доставлення до суду лідера руху проти примусової вакцинації.

Затримання Стахіва буде можливим, якщо це дозволять лікарі. За інформацією сторони захисту, з'явитися до суду Стахіву не дозволив стан здоров'я. Наступне засідання призначено на 18 листопада о 12.00.

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Подробиці від СБУ

Антивакцинатори закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередніми даними, їхні дії координували російські куратори.

У підсумку одразу в кількох регіонах України діяльність антиукраїнського угруповання припинено.

Лідеру так званих антивакцинаторів та ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України.

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У розпорядженні СБУ є беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, зокрема переписка, під час якої зловмисники підшукували зброю та співучасників, які мали захоплювати владу у відповідних регіонах.

Потім вони збиралися створити на території України територіальні громади із "власною міліцією" та "економікою".

Крім того, під час санкціонованих обшуків вилучено докази, які вказують на можливе фінансування їхньої діяльності представниками РФ.

Остап Стахів тривалий час анонсував мітинг у столиці
Остап Стахів тривалий час анонсував мітинг у столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

Що відомо про лідера антиваксерів Стахіва?

35-річний Остап Стахів – відомий у Львові провокатор, голова маловпливової ГО "Ідея нації". Його часто звинувачували в організації акцій і розслідувань, через що кілька разів кидали у смітник і обливали зеленкою.

2015 року був кандидатом на посаду мера Винників від Української республіканської партії, але не пройшов. У 2019 році балотувався у Львові до Верховної Ради, публікуючи фейкову соціологію про підтримку понад 18%, хоч у підсумку набрав 1,2% голосів виборців.

Під час місцевих виборів у Львові минулого року він заявляв, що братиме участь у виборах мера Львова, але також не пройшов.

Проти вакцинації та за теорії змови

Остап Стахів поширює фейки про коронавірус і виступає проти вакцинації, називаючи себе активістом та правозахисником. Зокрема, ще 16 жовтня він розповідав, що нібито вежі для зв'язку опромінюють жителів Львова.

Під час карантину Стахів не раз влаштовував провокації у лікарнях Львова та інших міст, транслюючи їх у соцмережі та переконуючи своїх підписників у тому, що нібито пандемія – вигадка. У грудні минулого року він проводив нелегальні пікети проти вакцинації від COVID-19 та карантину.

А в липні для своєї пропаганди використовував дітей – організував ще один мітинг, багато учасників якого були неповнолітні.

Вколовся "Супутником"

Як пише "Форпост", незважаючи на публічне заперечення щеплень, Стахів навесні вакцинувався російським "Супутником V". Однак щеплення робили не в руку, як усім, а в сідниці.

Увірвався до лікарні

У березні цього року скандально відомий львівський активіст Остап Стахів увірвався до інфекційного відділення лікарні на Закарпатті, де лікують хворих на ковід.

Він намагався показати, що у лікарні немає хворих, а коронавірус – вигадка. Та ба, за порушення карантину його затримали поліцейські. Усіх порушників, які були разом з ним, відвезли до відділку, де склали адмінпротокол за ст. 44 КУпАП.

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