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Чи обов'язкова бустерна доза вакцини? У МОЗ відповіли

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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9 лютого, 00:19
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Бустерну дозу може отримати кожен охочий
Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що бустерна доза не є обов'язковою/Фото: колаж: "Сьогодні"
Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що бустерна доза не є обов'язковою/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністерство охорони здоров'я України наразі не розглядає обов'язковістьбустерної вакцинації від COVID-19. Вакцина зміцнює організм для боротьби з коронавірусом, включаючи штам "Омікрон".

Про це в ефірі "Суспільного" заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

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За словами Ігоря Кузіна, вакцинація від COVID є добровільною, за винятком обмеженого переліку професій.

"Зараз ми не розглядаємо обов'язковість бустера. Його сенс полягає в персональному захисті. Та людина, яка зробила третє щеплення, захищена від "Омікрона" і важкого перебігу хвороби", — зазначив головний санітарний лікар.

У чому сенс бустерної дози?

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін зазначив, що бустерна доза допомагає відновити ефективність COVID-вакцин та знижує ризик госпіталізації та смерті внаслідок хвороби.

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"Рекомендовано робити "бустер" мРНК-вакцинами, адже за інформацією досліджень, які є, вони демонструють найкращі результати незалежно від того, якими вакцинами було зроблено базовий курс", — зазначив Кузін.

Ефективність двох доз вакцини проти варіанта "Омікрон" швидко знижується, але після бустерної дози захист відновлюється.

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