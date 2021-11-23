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Обов'язкову вакцинацію можуть скасувати? Омбудсмен запропонувала альтернативу

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
23 листопада, 11:10
В закладинки
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За два тижні Денисова отримала понад 1200 скарг від працівників сфер, які підпадають під обов'язкову вакцинацію
Омбудсмен Людмила Денісова (на фото праворуч) закликала відмовитись від обов'язкової вакцинації.
Омбудсмен Людмила Денісова (на фото праворуч) закликала відмовитись від обов'язкової вакцинації.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала відмовитись від усунення від роботи невакцинованих співробітників. Натомість вона пропонує альтернативу – дозволити працювати дистанційно.

Про це омбудсмен заявила у своєму Facebook.

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Омбудсмен заявила, що отримала скарги від 1,2 тисяч людина після введення правила про обов'язкову вакцинацію працівників певних професій.

Альтернатива

Денисова звернулася до прем'єр-міністра України з пропозицією розглянути питання щодо можливості дистанційної роботи для працівників та державних службовців, для яких вакцинацію від COVID-19 визначено обов'язковою.

Денисова також надіслала запити до Міністерства економіки та Державної служби з питань праці з проханням надати правову оцінку процедури усунення від роботи працівників та держслужбовців.

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Обов'язкова вакцинація в Україні

Її запровадили з 8 листопада. За відмову від вакцинації представникам певних професій загрожує усунення.

Відстороненим від роботи не платитимуть зарплату. Також вони не зможуть одержати лікарняні. При цьому звільняти їх не будуть.

Повернутися на роботу можна буде лише після того, як людина вакцинується хоча б однією дозою від коронавірусу. Або йому необхідна довідка про протипоказання до вакцинації.

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Без щеплення з 8 листопада не пускають на роботу працівників таких установ:

  • центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
  • місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
  • вузів, технікумів, училищ, шкіл та дитсадків.

Зарплата – лише вакцинованим

В Одесі на початку листопада на одному із підприємств заявили, що не всім співробітникам виплачуватимуть заробітну плату. Гроші отримають лише ті, хто має сертифікат про вакцинацію проти COVID-19.

Працівникам одного з підприємств надіслали повідомлення із попередженням, що заробітна плата виплачуватиметься лише за наявності сертифіката про вакцинацію проти COVID-19. Крім того, уточнили, що з цієї причини аванс на карти в перші числа листопада перераховувати не будуть.

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