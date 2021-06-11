Обшуки в "Нафтогазі" і 500 тисяч доз вакцин для України – головні новини СЬОГОДНІ

Німеччина дозволила впускати українців, а ізраїльтянам – навпаки, дозволять їздити в Україну – які ще найважливіші новини відбулися 11 червня

Менеджерів "Нафтогазу" запідозрили в ухиленні від сплати податків, Зеленський домовився про постачання ще однієї великої партії вакцини, а Німеччина вирішила впускати іноземців і, зокрема українців – сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини п'ятниці, 11 червня.

Обшуки в "Нафтогазі"

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У "Нафтогазі" обшуки. Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Державна фіскальна служба прийшла з обшуками в офіси НАК "Нафтогаз" – менеджерів компанії запідозрили в ухиленні від сплати податків.

Буцім з жовтня 2015 року та по сьогодні посадові особи компанії не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного у російського "Газпрому", в результаті чого до державного бюджету не надійшло 2,7 млрд гривень в якості ПДВ.

Німеччина впускає туристів

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Німеччина скасує обмеження на в'їзд з 1 липня / Фото: Pixabay

Німецька влада вирішила скасувати обмеження на в'їзд для іноземців.

Тепер впускатимуть громадян тих країн, в яких показник заражуваності коронавірусом за останні сім днів буде нижчим за 200 на 100 тис. осіб.

Українці теж отримали шанс потрапити до цієї країни – на сьогодні в Україні згаданий показник становить 65 на 100 тис. осіб.

Ще 500 тисяч доз вакцини для України

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Метте Фредерікса пообіцяла допомогти Україні з вакцинацією від коронавируса. Фото: колаж "Сьогодні"

Володимир Зеленський домовився про поставки ще півмільйона доз вакцини від коронавірусу. Ліками готова поділитися Данія.

Сьогодні президент переговорив по телефону з прем'єр-міністром цієї країни Метте Фредеріксен, обговоривши з нею низку важливих питань.

Крім вакцин, говорили про загрози на кордоні, які продовжують надходити від Росії, підтримку євроатлантичних та євроінтеграційних устремлінь України і необхідність продовження тиску на РФ.

Ізраїль дозволив польоти в Україну

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Ізраїль відкрив польоти до України / Фото: Pixabay і twitter.com/kann_news

Україну виключили зі списку країн "максимального ризику", до яких був заборонений виліт з Ізраїлю. Дозвіл на польоти почне діяти з 15 червня.

Крім того, уряд продовжив термін дії основних положень авіаційних правил до 30 червня і скасував заборону на прохід в термінали аеропортів "другорядних" супроводжуючих.

Зникне й вимога до авіаперевізників щодо мінімального числа стійок під час реєстрації на рейс (введено для забезпечення соціальної дистанції між пасажирами).

Про що ще говорять в Україні та світі 11 червня, дивіться у відеосюжеті:

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