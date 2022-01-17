Оскарження материнства: чому в найстаршої матері України можуть забрати дитину (відео)

Жінка завагітніла з третьої спроби процедури ЕКЗ

Унікальна справа! Судове засідання, яке вперше провели в Україні — оскарження материнства. До найстаршої української породіллі позивається громадянка Ізраїлю. Обидві понад 10 років тому були пацієнтками репродуктивної клініки. Тепер одна підозрює, що яйцеклітини — переплутали! Тяжко навіть уявити, що зараз відчувають тисячі жінок, які пройшли через процедуру штучного запліднення чи здали генетичний матеріал на зберігання. Хто гарантує їхню захищеність? Кореспондентка "Сьогодні" Ірина Смірнова перейнялась цим питанням.

Штучне запліднення

До 66 років вона жила звичайним життям та працювала на ринку. Аж раптом про неї заговорила вся країна. Свою доньку Валентина Підвербна назвала Анною-Марією. Завагітніла за допомогою штучного запліднення. Гроші на це збирала багато років. Плани одразу мала грандіозні.

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"Виростити донечку свою, вивчити, видати заміж та дочекатися онуків", — каже Валентина Підвербна.

Майже 11 років тому вартість екстракорпорального запліднення була майже вдвічі вищою, ніж зараз. Ціна в еквіваленті стартувала від 5 тисяч доларів за одну програму. Перші дві спроби ЕКЗ Валентині робив лікар-репродуктолог Олег Берестовий – вони виявилися невдалими.

"Я вже відмовив, чесно кажучи. Ну, одна невдача, дві. Я відмовив. Кажу: ні. Хочеш – роби", — розповідає лікар-репродуктолог Олег Берестовий.

Жінка не здалася

Третю спробу ЕКЗ зробив колега, вагітність настала. Потім з пологового Валентина зателефонувала Олегові Берестовому. Жінка була налякана.

"Як вона народила, дзвонить, каже: мені сказали дитя заберуть. Вона йшла до цього 10 років, народила, а їй кажуть: віддайте це дитя, ми його зараз усиновимо. Нащо вам це дитя", — згадує лікар-репродуктолог Олег Берестовий.

Валентина не відчиняє двері соціальним працівникам, у дитячому садочку залишила донечку лише на один день, бо їй самій не дозволили там бути. Журналістів не пускає на поріг.

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Сусіди розповідають, що Валентина навіть жебракувала із ще малою Марією, і постійно чують, як вона сварить дівчинку.

"Вона матюкається на ту дитину, тягає її, милостиню просить", — каже сусідка жінки Олена Іванівна.

Оскарження материнства

І ось – новий інформаційний шквал. Материнство Валентини оскаржують у суді. Колишня харків’янка, а нині громадянка Ізраїлю, Оксана Спектор, одночасно проходила лікування в тій самій клініці, що й Підвербна. Побачивши по телевізору доньку Валентини, Оксана вирішила, що дівчинка схожа на її дітей та інших родичів.

"Не можу зрозуміти, з якого моменту виникла у нашої громадянки думка про те, що то її клітина. Наприклад, я була донором яйцеклітини і я зараз щось придумаю, що в Америці хтось народив мою дитину", — розповідає перинатальний репродуктивний психолог Антоніна Наконечна.

Хай там як, позивачка підозрює, що клініка скористалася її яйцеклітинами для проведення ЕКЗ Валентині.

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"У цьому немає ніякого сенсу. Хто заважає лікарю взяти яйцеклітини у людини, яка хоче їх здати, запліднити і підсадити — нічого не заважає", — зазначив лікар-репродуктолог Олександр Дарій.

Імовірність похибки лікарів

Охочих стати донорами яйцеклітин — удосталь. Жінки за один сеанс донації отримують від клініки до 28 тисяч гривень винагороди. Генетичний матеріал донорів і пацієнтів зберігається в одній лабораторії. Але, за словами ембріологів, імовірність похибки — дуже низька.

"Для того, щоб убезпечити пацієнтів і себе від помилок, в лабораторії є правило подвійного свідчення. Коли ембріолог проводить будь-яку процедуру, особливо переносить біологічний матеріал з однієї пробірки в іншу, завжди інший ембріолог слідкує за правильністю. Він не слідкує за правильністю виконання технічної сторони, але слідкує за правильністю ідентифікації пацієнта", — розповідає ембріолог Оксана Лизогуб.

У сучасних клініках, каже ембріолог, уже давно діє електронне чипування.

"Якщо в тебе якась помилка, чіпрідер сигналізуватиме на всю лабораторію, і не дасть ембріологу провести процедуру. І ця електронна система свідчень зводить помилки ембріолога до нуля. Єдиний мінус, що вона дуже дороговартісна, і не всі клініки можуть собі це дозволити", — каже ембріолог Оксана Лизогуб.

У клініці, пацієнтами якої були Валентина й Оксана, навряд чи була електронна ідентифікація. Та Олег Берестовий, який на той час завідував відділенням, упевнений, що ніхто нічого не міг переплутати.

Що кажуть юристи?

А якщо припустити, що помилка сталася і лікарі свідомо або несвідомо використали яйцеклітину однієї пацієнтки для запліднення іншої? На думку юристів, це точно не відповідальність жінки, яка зробила штучне запліднення — попередньо вона підписала всі необхідні документи і її захищає закон.

"Для того, щоб жінка народила в 66 років, необхідне оформлення документів — це заява на використання допоміжних репродуктивних технологій. Це заява на використання донорських ооцитів. Весь рух біологічного матеріалу в закладі охорони здоров’я оформлюється відповідними документами. Донор прийшов, його закодували, далі його обирає пацієнт, проводиться програма лікування", — розповіла адвокат, експерт медичного права Людмила Кириленко.

Генетична експертиза

Адвокат громадянки Ізраїлю, Оксани Спектор, раніше заявляв, що його клієнтка не давала згоди на використання її яйцеклітин. І вимагає від суду призначити проведення генетичної експертизи доньці Валентини Підвербної. Напередодні судового засідання адвокат у позивачки змінився.

"Дуже багато дзвінків від ЗМІ. Взагалі неможливо працювати в такому режимі. Прийняте рішення передати справу від мене іншому адвокату. Від клієнтки — чітке розпорядження: не коментувати цю справу", — зазначив адвокат Сергій Вольфовський.

За чинним законодавством, людину неможливо привести всупереч її волі на здачу аналізу ДНК. Навіть, якщо суд ухвалить таке рішення. Медичний заклад, де лікувалися обидві жінки, припинив своє існування у 2014 році. Відповідно, документи навряд чи збереглися. Ба більше, приватні клініки зобов’язані зберігати документацію лише 5 років. А без неї в суді важко щось довести. В українській юридичній практиці позов на оскарження материнства — безпрецедентний.

"Пляма" на репродуктивній медицині

"Ця ситуація кидає значну тінь на репродуктивну медицину України, тому що кожен, хто пройшов програму лікування, хто зараз буде народжувати цих дітей або тільки народив – вони задумаються над тим, а чи в мене не такий випадок", — каже адвокат, експерт медичного права Людмила Кириленко.

Наступне засідання суду відбудеться 21 січня в закритому режимі. Це вимога обох сторін конфлікту.

Що таке ЕКЗ?

ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення) — запліднення поза організмом. Це сучасна та достатньо ефективна технологія лікування безпліддя.

Кому рекомендовано ЕКЗ?

Проведення протоколу ЕКЗ можуть рекомендувати за таких показників:

у жінки відсутні фаллопієві труби або вони непрохідні;

ендометріоз;

безпліддя ендокринного генезису, якщо його лікування неефективне протягом двох років;

чоловіче безпліддя, пов’язане зі зниженою рухливістю або невисокою кількістю сперматозоїдів в еякуляті.

Зазвичай, процедура ЕКЗ рекомендована, якщо немає результату після традиційного лікування та після одного року безуспішних спроб завагітніти природним способом.

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