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Дуже агресивний штам: Степанов пояснив високу смертність від COVID в Україні

27 березня, 22:27

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Британський штам вже поширився по всій країні

Підвищення показників смертності від COVID-19 в Україні та інших країнах пов'язане з широким поширенням британського штаму, який поширюється набагато швидше і агресивніший.

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Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він також зазначив, що британський штам вже поширився по всій Україні.

"Це зовсім інший штам вірусу. Це британський штам, який вже розповсюджений по всій країні. І більша кількість людей заражається на цей вірус, він передається набагато швидше, скорочений інкубаційний період і, головне, він достатньо агресивний. Тобто велика кількість людей хворіє саме тяжко, дуже швидко розвивається хвороба", – повідомив міністр.

Навіть більше, з його слів, якщо раніше важкий перебіг хвороби фіксувався переважно у людей старше 60 років, то зараз "це і 40 років, і в проміжку між 30 і 40 роками".

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Кількість заповнених ліжок у лікарнях також зросла – "у листопаді максимально було близько 30 000, на понеділок ми мали 36 600 заповнених ліжок".

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Зазначимо, голова МОЗ також зізнався, що в Україні майже вдвічі відстають від плану вакцинації від коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні за останню добу, 26 березня, підтвердили 17 424 нових випадки зараження коронавірусом, померли 290 українців, вилікувати вдалося 7124 особи.

Увага! Не забудьте в неділю, 28 березня, перевести свої будильники і хронометри на годину вперед. А перед цим подивіться новий випуск шоу "Дід Панч і молодь", в якому найдосвідченіший журналіст "Сьогодні" розклав по поличках... час. А заодно запитав у молодих і красивих, з ким їм краще спиться.

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