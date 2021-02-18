"Дуже дратує": ще одна українська тіктокерка втрапила у мовний скандал

Українські TikTok-блогери продовжують фігурувати в антиукраїнських скандалах – слідом за Таїсією Онацькою, яка назвала Росію кращою за свою рідну країну, 15-річна українка образила українську мову і тих, хто нею розмовляє.

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Ролик було опубліковано в Facebook Ігорем Колесником.

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"Та вср*лаcь мені ваша мова. Якщо людина не любить цю мову, то навіщо нею розмовляти. Аби ви розуміли, наскільки я упереджено ставлюся до української мови: я не дружитиму з тією людиною, що розмовляє українською. Мене дуже дратує ця мова, особливо її звучання", – каже дівчина під ніком maybe_lizaaaaa.

Блогерка додала, що українською розмовляють лише в селах, а "в Києві майже немає людей, які розмовляли б українською" і "всі розмовляють російською, і нікого це не ї*е".

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Обережно! Відео містить нецензурну мову:

За словами Колесника, під ніком maybe_lizaaaaa ховається Єлизавета Леоненко 2005 року народження, на яку в TikTok підписана 141 тисяча осіб.

Такого "одкровення" користувачі не оцінили. Одні назвали її поведінку провиною її батьків і школи, а інші порадили не поширювати відео з нею, щоб не робити ще популярнішою.

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Нагадаємо, минулого року російській блогерці Олександрі Митрошиній на три роки заборонили в'їзд до України після того, як з'ясувалося, що вона відвідувала окупований Крим.

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