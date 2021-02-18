Русский
$ 27,9
33,64
  1. Новини України

"Дуже дратує": ще одна українська тіктокерка втрапила у мовний скандал

18 лютого, 20:07

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

На Лізу Леоненко, яка образила україномовних, підписана 141 тисяча людина

Українські TikTok-блогери продовжують фігурувати в антиукраїнських скандалах – слідом за Таїсією Онацькою, яка назвала Росію кращою за свою рідну країну, 15-річна українка образила українську мову і тих, хто нею розмовляє.

Реклама

Ролик було опубліковано в Facebook Ігорем Колесником.

Читайте також: "Маккабі" – "Шахтар": онлайн-трансляція поєдинку Ліги Європи

"Та вср*лаcь мені ваша мова. Якщо людина не любить цю мову, то навіщо нею розмовляти. Аби ви розуміли, наскільки я упереджено ставлюся до української мови: я не дружитиму з тією людиною, що розмовляє українською. Мене дуже дратує ця мова, особливо її звучання", – каже дівчина під ніком maybe_lizaaaaa.

Блогерка додала, що українською розмовляють лише в селах, а "в Києві майже немає людей, які розмовляли б українською" і "всі розмовляють російською, і нікого це не ї*е".

Реклама

Обережно! Відео містить нецензурну мову:

В тренді
Доктор PFIZER або містер AstraZeneca? (рос.)

За словами Колесника, під ніком maybe_lizaaaaa ховається Єлизавета Леоненко 2005 року народження, на яку в TikTok підписана 141 тисяча осіб.

Такого "одкровення" користувачі не оцінили. Одні назвали її поведінку провиною її батьків і школи, а інші порадили не поширювати відео з нею, щоб не робити ще популярнішою.

Реклама

Нагадаємо, минулого року російській блогерці Олександрі Митрошиній на три роки заборонили в'їзд до України після того, як з'ясувалося, що вона відвідувала окупований Крим.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

українська мова російська мова блогери українофоб мовне питання TikTok
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

В Україні вдарить мороз під -30: синоптик уточнила прогноз на найближчі дні
В Україні вдарить мороз під -30: синоптик уточнила прогноз на найближчі дніУкраїна
Сніг у березні і температурні гойдалки до Великодня: синоптик дав прогноз на весну
Сніг у березні і температурні гойдалки до Великодня: синоптик дав прогноз на веснуУкраїна
В Україні скоро потеплішає, але ненадовго: синоптик уточнила прогноз
В Україні скоро потеплішає, але ненадовго: синоптик уточнила прогнозУкраїна
В Україні знову вводять адаптивний карантин: що це означає
В Україні знову вводять адаптивний карантин: що це означаєУкраїна
Такого морозу років 30 не було: Черкаси стали найхолоднішими в Європі
Такого морозу років 30 не було: Черкаси стали найхолоднішими в ЄвропіУкраїна
Рада дала добро на розмитнення
Рада дала добро на розмитнення "євроблях" по 1000 євроАвто

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти