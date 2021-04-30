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Дуже теплий Великдень підмочать грози: де буде до +24 і кому не пощастить з дощами

30 квітня, 10:18

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Синоптики розповіли, жителям яких областей не світять традиційні травневі шашлики

До України вже прийшли дощі, а на Великдень майже всю територію країни накриють грози. Зате потеплішає ще більше, в деяких областях до 24 градусів.

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Синоптик Наталка Діденко в Facebook написала, що 1 і 2 травня вдень очікується 15-20 градусів тепла, але місцями доходитиме до 24 градусів.

Вночі свіжіше, 7-13, на північному заході і заході – 4-10 тепла.

У суботу дощитиме у західних та східних областях, на решті території України переважатиме суха погода.

У неділю, на Великдень, дощі передбачаються вночі в західних областях. Потім, поступово, з ранку до вечора дощі з грозами направлятимуться в східному напрямку і охоплюватимуть протягом дня північ, центр і південь (крім Запоріжжя та Криму).

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У східних областях на Великдень істотні опади малоймовірні.

У Києві в суботу дощ не прогнозується. А ось на Пасху ввечері столицю накриє злива.

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В Укргідрометцентрі показали по областях, де дощитиме і кому не світять традиційні травневі шашлики.

1 травня

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2 травня

Квітень Україні видався досить холодним, іноді навіть сніжним. Останнього місяця весни варто очікувати температурних гойдалок (тепло і похолодання змінюватимуть один одного) і дощі. "Сьогодні" дізналися у синоптиків прогноз погоди на травень.

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