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Черговий доказ агресії Росії: СБУ перехопила бойовий російський безпілотник на Донбасі (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
13 жовтня, 15:15
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Росія продовжує постачати озброєння на Донбас, хоч і заперечує свою причетність до війни
Бойовики на Донбасі використовують російські безпілотники.
Бойовики на Донбасі використовують російські безпілотники. / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ вкотре виявила доказ того, що бойовики на Донбасі використовують російські безпілотні літальні апарати. Один із них перехопили на лінії розмежування.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Українська спецслужба ідентифікувала ворожий безпілотник, який використовували для обстрілу позицій Збройних сил України.

"Літальний апарат перехопили на лінії розмежування. Бойовики використовували його для ведення розвідки та коригування обстрілу позицій українських військових", – зазначили в СБУ.

Росія постачає озброєння на Донбас

За даними експертизи, перехоплений літальний апарат є бойовим безпілотником "Гранат-1", який виробляють на одному з підприємств воєнно-промислового комплексу РФ.

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Наразі у межах кримінальних проваджень, розпочатих слідчими СБУ за:

  • ч.ч. 2, 3 ст. 258 (терористичний акт);
  • ч.ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України, триває розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності винних осіб.

Крім того СБУ передала на експертизу ще 2 ворожі безпілотники, які були перехоплені на лінії розмежування.

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Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.
  • Через те, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми писали:

  • СБУ виявила в Луганській області схрон так званої "ЛНР" для здійснення диверсій. Серед вилученого – снаряди до ручного протитанкового гранатомета, а також міни з детонаторами.
  • Також нагадаємо, що на Закарпатті СБУ викрила агента РФ, який хотів спалити Генконсульство і влаштувати теракти.

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