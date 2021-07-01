З НБУ тікають керівники, а в США помер екс-глава Пентагону – головні новини за ніч

З Нацбанку продовжують тікати співробітники, у США помер колишній глава Пентагону, а Київ розпустив службу перевезень – та інші події

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

З НБУ продовжують звільнятися керівники

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Після того як з Національного банку України вирішила звільнитися ціла команда керівників Департаменту ліцензування, про своє рішення завершити роботу в НБУ заявив і директор Департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук.

Нацбанк і Віталій Ваврищук / колаж "Сьогодні"

Розпуск Комунальної служби перевезень

Київська влада звільнили керівника Комунальної служби перевезень Сергія Савтиря, а також повідомила про звільнення нібито у зв'язку з реорганізацією структури підприємства всім працівникам служби. У чому причина – читайте в нашому матеріалі.

Смерть ексглави Пентагону

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У Сполучених Штатах на 89-му році життя помер колишній глава Пентагону Дональд Рамсфелд, який двічі займав цей пост і керував операціями США в Іраку і Афганістані.

Затримка поїздів через негоду

Укрзалізниця попередила, що у зв'язку зі складними погодними умовами в Україні можливі затримки на годину і більше деяких поїздів. У новині – список маршрутів, на які слід звернути увагу.

"Погром" на держдачах у Кончі-Заспі

Деякі ексчиновники, яких виселили з державних дач у Кончі-Заспі у зв'язку з "великим переселенням" Володимира Зеленського, залишили після себе розбиті стіни, обдерті шпалери і збитки на сотні тисяч гривень. А деякі ще й вимагають компенсації.

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Про що говорили в Україні та світі 30 червня, дивіться у новинах "Сьогодні":