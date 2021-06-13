Окуляри з "Матриці" і футболка, яка розлютила Росію: Гордон приготувався вболівати за Україну (фото)

Журналіст засвітив м'язисті плечі і показав придбану футболку збірної України, в якій зібрався дивитися сьогоднішній футбол

Відомий український журналіст Дмитро Гордон вже повним ходом готується до сьогоднішнього матчу Україна – Нідерланди на Євро-2020. На своїй сторінці у Facebook він показав фото, як буде дивитися вечірній футбол.

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Він "засвітив" м'язисті плечі і показав придбану футболку збірної України з футболу, в якій, судячи з усього, зібрався дивитися сьогоднішній футбол. А доповнив свій "лук" він очками у стилі Нео з Матриці.

"Крим і Донбас всі розгледіли? Сьогодні ввечері вболіваємо за наших. І героям все одно слава", – написав Гордон.

Гордон обзавівся формою, яка наробила багато шуму. Фото: facebook.com/gordondmitry

Нагадаємо, сьогодні Україна стартує на Євро-2020 першим матчем з Нідерландами о 22:00. Напередодні відомий автогонщик Олексій Мочанов підтримав збірну легендарним напуттям Аль Пачіно, виклавши монолог голлівудського актора зі спортивної драми.

Також ми писали, що екснардеп Михайло Добкін публічно підтримав Росію на Євро-2020. Особливу увагу політик приділив російському футболістові Артему Дзюбі, який нещодавно потрапив у сексуальний скандал.

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