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СЬОГОДНІ Новини України

Одягайтеся тепліше! Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
26 жовтня, 06:00
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Протягом дня в Україні стовпчики термометрів не піднімуться вище 13 градусів тепла
В Україну йде похолодання/Колаж: Сьогодні
В Україну йде похолодання/Колаж: Сьогодні

У вівторок, 26 жовтня, в Україні очікується прохолодна погода, без опадів. Водночас синоптики порадували прогнозом погоди на листопад.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Упродовж дня очікується мінлива хмарність. Вітер по всій території України південний — 3-8 м/с.

На заході прогнозують 10-14 градусів тепла На сході очікується +9-12 градусів.

У північних регіонах стовпчики термометрів коливатимуться від +9 до +12 градусів. На півдні — 9-13 градусів тепла.

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У Києві температура становитиме +9-11 градусів. Опадів не передбачається.

Погода на зимові свята

В Україні на Новий рік прогнозують морозну погоду, але снігу не буде. Зима розпочнеться після 20 листопада, а кінець зими буде у лютому і теж 20-го числа.

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У грудні очікується від -2 до -3 градусів морозу. До того ж на початку грудня українцям варто чекати -10 градусів морозу. Наступне різке похолодання прогнозується до Нового року.

У січні-лютому 2022 року прогнозують дощі з мокрим снігом, мороз та похолодання.

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