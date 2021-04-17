Помер український письменник і політик Володимир Яворівський

Він займав активну громадську позицію, був нардепом кількох скликань, очолював Національну спілку письменників та написав за життя кількадесят романів та збірок

У суботу, 17 квітня, стало відомо, що на 79-му році життя помер відомий український письменник та політик Володимир Яворівський.

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Про це повідомив депутат Львівської міської ради 7-го скликання Ігор Телішевський.

"Відійшов у вічність Володимир Яворівський – український письменник, громадсько-політичний діяч, один із творців української незалежності. Співчуття рідним та близьким! Вічна пам'ять..." – написав Телішевський.

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Володимир Яворівський народився 11 жовтня 1942 року в селі Теклівка на Вінниччині. За життя став відомим українським письменником, займав активну громадську позицію та був нардепом I, IV-VІІ скликань. Яворівський – один із засновників Народного руху України у 1989 р., борців за Незалежність України. Із жовтня 2001-го по листопад 2011 року очолював Національну спілку письменників України.

Автор понад 10 романів, понад 20 збірок оповідань, нарисів, повістей. Лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка за повість "Вічні Кортеліси" (1984 рік).

На Першому каналі українського радіо Національної радіокомпанії України вів щотижня радіопередачу "20 хвилин з Володимиром Яворівським", присвячену актуальним проблемам патріотизму та національного духу в Україні.

Раніше ми повідомляли, що 13 квітня помер відомий український скульптор, педагог, професор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, народний художник України, почесний громадянин Києва, голова Національної спілки художників України Володимир Чепелик.

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