Самотня хвиля в штиль? Чекайте шторм. Народний синоптик про погодні прикмети

Для більш точного прогнозу потрібно дивитися в сукупності на кілька прикмет, у тому числі і по Сонцю й Місяцю

Прогнозувати погоду за народними прикметами дуже не просто. Колаж "Сьогодні"

Найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань стверджує, що народні прикмети з прогнозування погоди дійсно працюють. Про це він розповів в інтерв'ю сайту "Сьогодні".

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За його словами, для більш точного прогнозу потрібно дивитися в сукупності на кілька прикмет.

"Всі народні прикмети працюють! Але прогнозувати погоду за ним непросто, одна-дві-три прикмети не дадуть точної картини на тривалий період. Потрібно підібрати сім різних прикмет: за Сонцем, за Місяцем, з поведінки птахів і тварин і тільки тоді робити висновок про те, яка буде погода на тривалий період. Деякі прикмети працюють на день вперед або на кілька годин. Наприклад, якщо в штиль на морі або океані з'являється самотня хвиля – значить, десь бушує шторм, який через п'ять-шість годин дійде туди, де з'явилася хвиля", – розповів Горбань.