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Самотня хвиля в штиль? Чекайте шторм. Народний синоптик про погодні прикмети

27 липня 2021 11:08

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Для більш точного прогнозу потрібно дивитися в сукупності на кілька прикмет, у тому числі і по Сонцю й Місяцю

Прогнозувати погоду за народними прикметами дуже не просто. Колаж "Сьогодні"

Прогнозувати погоду за народними прикметами дуже не просто. Колаж "Сьогодні"

Найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань стверджує, що народні прикмети з прогнозування погоди дійсно працюють. Про це він розповів в інтерв'ю сайту "Сьогодні".

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За його словами, для більш точного прогнозу потрібно дивитися в сукупності на кілька прикмет.

"Всі народні прикмети працюють! Але прогнозувати погоду за ним непросто, одна-дві-три прикмети не дадуть точної картини на тривалий період. Потрібно підібрати сім різних прикмет: за Сонцем, за Місяцем, з поведінки птахів і тварин і тільки тоді робити висновок про те, яка буде погода на тривалий період. Деякі прикмети працюють на день вперед або на кілька годин. Наприклад, якщо в штиль на морі або океані з'являється самотня хвиля – значить, десь бушує шторм, який через п'ять-шість годин дійде туди, де з'явилася хвиля", – розповів Горбань.

  • Леонід Горбань – людина унікальна. Йому скоро виповниться 82 роки, і він – єдиний в Україні, хто вміє спрогнозувати погоду на роки вперед. Ще він унікальний тому, що за освітою не метеоролог, а... інженер-механік, підполковник, який має 34 роки військової вислуги
  • Народний синоптик дав прогноз погоди на серпень - каже, в Україні буде сухо і спекотно, але в кінці місяця можливі зливи.
  • Восени Горбань прогнозує два бабиних літа, морози і ранній сніг, а також розповів, коли українцям чекати перших морозів і який приємний сюрприз нас чекає у жовтні.
  • А ось взимку синоптик обіцяє крижані дощі, люті морози і снігові бурани, але не обійдеться з без потепління, причому відразу після Нового року.

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