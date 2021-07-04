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Посилять карантин? Одна з областей України не відповідає "зеленій зоні"

4 липня 2021 15:54

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Наразі у всіх областях України діє "зелений рівень" епіднебезпеки, але якщо ситуація буде погіршуватися карантин посилять

Показники Хмельницької області не в межах норми. Фото: EPA/UPG

Показники Хмельницької області не в межах норми. Фото: EPA/UPG

Станом на сьогодні, 4 липня, всі області України перебувають у "зеленій зоні" карантину. Однак в Хмельницькій області один з епідеміологічних показників не в межах норми.

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Про це повідомляє МОЗ.

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Так, у Хмельницькій області третій день поспіль "зеленому" рівню епідбезпеки не відповідає показник охоплення тестуванням на коронавірус. Показник у регіоні зараз становить 282 тести на 100 тисяч населення при нормі – 300 тестів.

Раніше ми повідомляли, що у Львові посилять карантин через штам "Дельта". За словами мера міста, влада активно моніторить ситуацію щодо COVID-19.

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Також нагадаємо, Україні загрожує дельта-штам, тому карантин можуть знову посилити.

Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні

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