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Одним абзацом. Про що говорили Зеленський і Байден

8 червня, 08:37

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден провели телефонну розмову – що обговорили політики

Український лідер Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом. Розмова відбулася перед першим закордонним турне американського президента, яке він здійснить в Європу, де зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Під час розмови голова Білого дому заявив, що він буде відстоювати суверенітет і територіальну цілісність України і її прагнення рухатися вперед. І запросив Зеленського в Білий дім цього літа. Також вони обговорили вступ України до Євросоюзу та НАТО. Байден заявив про повну підтримку євроатлантичної інтеграції України і важливості надання їй Плану дій щодо членства в Альянсі. Крім того, президент США заявив, що є противником реалізації "Північного потоку – 2", а також підтримав ініціативу Володимира Зеленського про створення Кримської платформи. Також вони обговорили прогрес України у впровадженні ключових реформ. Володимир Зеленський розповів про заплановані кроки зі зниження впливу олігархів на життя країни, заявивши, що зацікавлений у розвитку великого бізнесу в Україні без олігархічного втручання в політику і економіку.

Зазначимо, це вже друга телефонна розмова двох лідерів з моменту інавгурації Байдена. Перші переговори відбулися на початку квітня на тлі стягування російських військ до кордонів України.

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