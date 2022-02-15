Одним абзацом. Все, що треба знати про масштабну хакерську атаку на Україну

Протягом дня не працювали деякі банківські системи, а також важливі сайти українських відомств

Деякі ресурси й досі не працюють/Фото: колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 15 лютого, Україна потерпає відмасштабної хакерської атаки. Не працювали сайти важливих відомств та банківські застосунки.

Що відомо про масштабну хакерську атаку?

Все почалося з проблем у мобільному додатку "Приват24". У ньому спостерігалися труднощі з входом. Більшість користувачів не могли завантажити програму протягом кількох годин. Тоді й з'явилася інформація, що це можлива хакерська атака на "ПриватБанк". Згодом у банку повідомили, що наслідки атаки усуваються. Станом на 20:00 "Приват24" працює. Масштабний збій стався й в "Ощадбанку". Додаток банку припинив свою роботу не деякий час. Користувачі "Ощад24/7" не могли зайти в кабінет користувача. Їм надходило сповіщення про помилку. За словами деяких українців, ні каси банку, ні термінали, ні банкомати не працювали зранку до обіду 15 лютого. Пізніше в "Ощадбанку" підтвердили, що була здійснена DDoS-атака. У пресслужбі стверджують, що наразі спостерігається уповільнення роботи програми. Про масштабний збій у роботі банку повідомили ще вдень, коли українці масово скаржилися у соцмережах. З чим саме це було повʼязано та термінів повного усунення проблем, не уточнили. Крім додатків українських банків, не працювали й важливі сайти — Міністерства оборони та Збройних сил України. Вдень 15 лютого сайт Міністерства оборони України не відкривався. Отримати доступ до нього було не можливо, навіть, якщо спробувати декілька разів оновити сторінку. У Міноборони сайту "Сьогодні" повідомили, що з'ясовують причину збою. Тоді ж одну з попередніх та одночасно несподіваних версій того, чому "ліг" сайт Міноборони, наші джерела в Кабміні назвали те, що останніми днями на цей ресурс "багато візитів" через зовнішньополітичну ситуацію. Слідом за сайтом Міноборони перестав працювати й портал Збройних сил України. Під час переходу на головну сторінку сайту з'являлося повідомлення "Не вдається отримати доступ до сайту" та "Перевищено час очікування відповіді від сайту". Центр інформаційної безпеки при РНБО підтвердив інформацію про масштабну DDoS-атаку. Станом на 20:00 при переході на сайт Міністерства оборони з'являється повідомленні, що ресурс знаходиться на технічному обслуговуванні. Сайт ЗСУ теж не працює. Увечері стало відомо, що робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для локалізації та протидії кібератаці.

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