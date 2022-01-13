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Одним абзацом. Все про масові "мінування" в Україні

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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13 січня, 07:00
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З початку року до поліції надійшло багато повідомлень про "мінування" важливих об'єктів
В Україні почастішали "мінування"/Колаж: "Сьогодні"
В Україні почастішали "мінування"/Колаж: "Сьогодні"

В Україні почастішали "мінування" важливих об'єктів у різних містах України. Найбільше повідомлень про вибухівку надходить до поліції Києва.

Що відомо про "мінування" в Україні та столиці?

З початку 2022 року Україну накрила хвиля "мінувань". Найбільше фіксують у столиці. Найчастіше невідомі особи повідомляють, що "заміновані" великі ТРЦ, станції метро, вокзали, а також аеропорти. У середу, 12 січня, в столиці "замінували" чотири станції метро та аеропорти. Вибухотехнікам довелося шукати вибухівки, однак нічого не знайшли. Того ж дня у Черкасах, Львові та Дніпрі повідомили про вибухівку у всіх школах міст. Однак знову ж нічого не знайшли. Також було повідомлення, що в центрі Одеси заміновано новорічну ялинку. І, як і очікувалося, вибухівку не знайшли. Варто зазначити, що 11 січня майже 500 шкіл були "заміновані" у столиці. У поліції Черкаської області зазначили, що ранішеповідомлення про мінування надходили з Росії чи окупованих територій. Психолог, кандидат психологічних наук Ольга Плетка зазначила, що хвилі мінування мають ознаки добре спланованої акції. За словами експертки, важливо звернути увагу на те, що хвиля повідомлень про "вибухівки" торкнулася великих міст. До цього процесу можуть бути причетні люди, налаштовані підвищити напругу у суспільстві. Процесом "мінування" може займатись одразу кілька людей, але під чиїмось керівництвом, стверджує Ольга Плетка. Усі анонімні "мінування" правоохоронці зареєстрували у Журналі єдиного обліку.

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