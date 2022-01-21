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Одним абзацом. Все про хвилю масових "мінувань" в Україні

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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21 січня, 09:15
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З початку року в нашій країні почастішали анонімні повідомлення про "вибухівку"
Зловмисники анонімно повідомляють про "мінування"/Колаж: "Сьогодні"
Зловмисники анонімно повідомляють про "мінування"/Колаж: "Сьогодні"

В Україні продовжується хвиля "мінувань" важливих міських об'єктів. Особливо часто дзвінки про вибухівку надходять у Києві.

Все, що треба знати про вчорашнє "мінування" об'єктів

У четвер, 20 січня, у Києві зранку надійшло повідомлення про "мінування" гімназії №191. Цю інформацію сайту "Сьогодні" підтвердили в поліції. На місце інциденту одразу виїхали вибухотехнічні служби та кінологи. Дітей були вимушені відправити додому та не продовжувати навчання протягом дня. Згодом стало відомо, що "вибухівку" заклали в Офісі президента України. Повідомлення про "мінування" надійшло в кол-центр СБУ. Через це людей не пускали на вулицю Банкову, поруч стояла швидка допомога. За словами поліцейського, вхід на територію Офісу президента тимчасово було припинено, проте співробітники Офісу при пред'явленні посвідчення могли пройти на роботу. У спецслужбах не виключають, що повідомлення про "мінування" та нещодавня кібератака на сайти держустанов можуть виявитися ланками одного ланцюга з розхитування ситуації в країні. Стояти за цим можуть організатори, так чи інакше пов'язані із РФ. У МВС уточнюють, що згідно із законом на кожне повідомлення про "мінування" зобов'язані реагувати всі оперативні служби, включаючи поліцію, вибухотехніків, кінологів. Своєю чергою, у пресслужбі СБУ нам повідомили, що протягом 2021-2022 років жодне з таких повідомлень не підтвердилося. Кожен виїзд оперативних служб коштує державі як мінімум кілька тисяч, а то й десятків тисяч. Водночас наші джерела в ДСНС повідомили, що виїзд пожежної техніки у Києві та регіонах оцінюється у різні суми. Крім того, у столиці є "план взаємодії", у рамках якого припускається, що рятувальники можуть не виїжджати на всі об'єкти, якщо "мінування" є масовим. При цьому поліція та вибухотехніки зобов'язані виїжджати та реагувати на кожне подібне повідомлення. На думку психолога, у великих містах "мінерам" цікавіше влаштовувати подібне через велике скупчення людей і можливий резонанс. У таких "мінерів" є можливість посіяти паніку серед великої кількості людей, що може сприяти появі некерованої реакції. До того ж повідомляючи про "мінування", організатори отримують, як мінімум, задоволення у передчутті реакцій на дзвінок.

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