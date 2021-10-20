Офіційна причина смерті Андрія Павлова та новий небезпечний COVID-штам — головні новини за ніч

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ФБР увірвалося в будинок друга Путіна: особняк Дерипаски став місцем злочину
19 жовтня в вашингтонському особняку російського мільярдера, колишнього засновника компанії "Базовий елемент" і голови ради директорів компанії "Російський алюміній" Олега Дерипаски пройшли обшуки. Слідчі дії за стрічкою з написом "Місце злочину, не входити" проводили агенти ФБР.
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