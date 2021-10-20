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СЬОГОДНІ Новини України

Офіційна причина смерті Андрія Павлова та новий небезпечний COVID-штам — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
20 жовтня, 06:00
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Поліція назвала причину смерті молодшого брата покійного мера Кривого Рогу, а у Великобританії поширюється новий COVID-штам
Поліція знає, чому помер Андрій Павлов, а у Великій Британій виявили COVID-штам AY.4.2
Поліція знає, чому помер Андрій Павлов, а у Великій Британій виявили COVID-штам AY.4.2

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

ФБР увірвалося в будинок друга Путіна: особняк Дерипаски став місцем злочину

19 жовтня в вашингтонському особняку російського мільярдера, колишнього засновника компанії "Базовий елемент" і голови ради директорів компанії "Російський алюміній" Олега Дерипаски пройшли обшуки. Слідчі дії за стрічкою з написом "Місце злочину, не входити" проводили агенти ФБР.

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Цілий день в особняку мільярдера Олега Дерипаски працювали слідчі ФБР / Колаж "Сьогодні"
Цілий день в особняку мільярдера Олега Дерипаски працювали слідчі ФБР / Колаж "Сьогодні"

Версія поліції: підтвердилося отруєння брата мера Кривого Рогу Андрія Павлова

Поліція оприлюднила офіційну причину смерті молодшого брата мера міста Костянтина Павлова — Андрія. Згідно з офіційною версією, причиною смерті є алкогольне отруєння.

Поліція відразу заявляла, що видимих слідів насильства на тілі Андрія не було / Фото "Сьогодні" / Колаж "Сьогодні"
Поліція відразу заявляла, що видимих слідів насильства на тілі Андрія не було / Фото "Сьогодні" / Колаж "Сьогодні"

В Івано-Франківській області скажений пес напав на жінку: у місті оголосили карантин

У місті Городенка собака напав і покусав господиню. У тварини виявили сказ. Частина населеного пункту закрили на карантин.

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Нині постраждала жінка проходить лікування/Колаж: Сьогодні
Нині постраждала жінка проходить лікування/Колаж: Сьогодні

Нова смертельна загроза? У Великій Британії поширюється ще один штам COVID-19

У Великій Британії поширюється нова потенційно небезпечна мутація коронавірусу AY.4.2. Штам також називають "Дельта Плюс". Передача коронавірусу може бути на 10% більшою, ніж у штаму "Дельта".

Новий штам коронавірусу небезпечніший за "Дельта"/Колаж: Сьогодні
Новий штам коронавірусу небезпечніший за "Дельта"/Колаж: Сьогодні

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