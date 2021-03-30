Русский
$ 27,97
32,97
  1. Новини України

Офіс президента відмили після погромів: як тепер виглядає будівля (відео)

30 березня, 10:06

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Журналісти навіть дізналися, скільки коштувала робота з очищення фасаду будівлі, – сума вражає

Офіс президента нарешті відмили від наслідків протестів 20 березня. За право привести в порядок будівлю на Банковій боролися відразу 10 клінінгових компаній.

Реклама

Компанії-переможцю знадобився тиждень, щоб стерти графіті. Фасад, кажуть, мали чистити двічі, тому що фарба добре в'їлася.

Раніше журналісти дізналися, скільки приблизно коштує така робота. Йшлося про 300 тисяч грн. Крім цього, в Офісі президента повинні купити нові двері. Поки замість них стоять фанерні.

В тренді
Вакцинація в Україні: щеплення від COVID-19 отримали втричі менше людей

Розмальовані вандалами двері хотіли викупити як арт-об'єкт, але адміністрація відмовилася. Як розповідала прессекретар президента Юлія Мендель, понівечені двері нікому не віддадуть, а відправлять на реставрацію.

Відео: Сьогодні

Як повідомляли новини "Сьогодні", на передачі "Свобода слова Савіка Шустера" учасник акції протесту під Офісом президента Сергій Філімонов, якого підозрюють у хуліганстві, заявив, що це був перформанс та інсталяція, та назвав акцію "художньою".

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Офіс президента

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там забороненоУкраїна
У Полтавській області можуть посилити карантин: яка ситуація в регіоні
У Полтавській області можуть посилити карантин: яка ситуація в регіоніІнші регіони
Електронна прописка та підвищення пенсійного віку – що зміниться з 1 квітня
Електронна прописка та підвищення пенсійного віку – що зміниться з 1 квітняУкраїна
У Києві померли батьки 12 дітей: COVID-19 вразив 95% легень
У Києві померли батьки 12 дітей: COVID-19 вразив 95% легеньУкраїна
"За місяць нічого не вирішиться": лікар спрогнозував терміни нових локдаунів в УкраїніУкраїна
Постійно паркувався на газоні: в Києві згорів позашляховик
Постійно паркувався на газоні: в Києві згорів позашляховикНадзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти