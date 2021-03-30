Офіс президента відмили після погромів: як тепер виглядає будівля (відео)

Журналісти навіть дізналися, скільки коштувала робота з очищення фасаду будівлі, – сума вражає

Офіс президента нарешті відмили від наслідків протестів 20 березня. За право привести в порядок будівлю на Банковій боролися відразу 10 клінінгових компаній.

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Компанії-переможцю знадобився тиждень, щоб стерти графіті. Фасад, кажуть, мали чистити двічі, тому що фарба добре в'їлася.

Раніше журналісти дізналися, скільки приблизно коштує така робота. Йшлося про 300 тисяч грн. Крім цього, в Офісі президента повинні купити нові двері. Поки замість них стоять фанерні.

Розмальовані вандалами двері хотіли викупити як арт-об'єкт, але адміністрація відмовилася. Як розповідала прессекретар президента Юлія Мендель, понівечені двері нікому не віддадуть, а відправлять на реставрацію.

Відео: Сьогодні

Як повідомляли новини "Сьогодні", на передачі "Свобода слова Савіка Шустера" учасник акції протесту під Офісом президента Сергій Філімонов, якого підозрюють у хуліганстві, заявив, що це був перформанс та інсталяція, та назвав акцію "художньою".

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