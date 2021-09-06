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Обмеження повертаються. В Україні найближчим часом посилять карантин

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
6 вересня, 10:32
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Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, хто отримає привілеї
Мінімум половину осені ми житимемо в карантині. Колаж "Сьогодні"
Мінімум половину осені ми житимемо в карантині. Колаж "Сьогодні"

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін анонсував впровадження найближчим часом "жовтої зони" карантину в країні. Згідно з якою буде обмежуватися кількість людей на масових заходах, а також скорочуватися наповнюваність кінотеатрів до 50%.

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Про це він повідомив під час ефіру "Сніданку з 1+1".

Однак головний санітарний лікар підкреслив, що для вакцинованих громадян планують ввести привілеї, зокрема це стосуватиметься відвідувань спортзалів.

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Що забороняється в "жовтій зоні"?

  • проведення масових заходів, коли більше ніж одна особа на 1 кв. м;
  • робота кінотеатрів та інших установ культури із заповненою залів понад 50%;
  • здійснення перевезень пасажирів у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння;
  • проведення дискотек, а також робота інших розважальних закладів;
  • розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані менш ніж два метри між столиками;
  • діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів та санаторіїв);
  • відвідання шкіл і дитсадків, якщо половина дітей і педагогів хворіє;
  • проведення планових операцій;
  • відвідання спортзалів, якщо на кожного відвідувача менше 20 кв. м площі.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється по території України.

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Також нагадаємо, з 1 вересня діє ряд "карантинних" заборон в навчальних закладах Києва.

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