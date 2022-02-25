Величезна черга, багатьох не пускають: що відбувається на кордоні з Польщею (відео)

На українсько-польському кордоні в пункті пропуску Рава-Руська вишикувалася величезна черга з охочих виїхати до Польщі, проте не всім це вдається. Про це повідомляє журналіст "Сьогодні" з місця подій.
На кордоні з Польщею утворився великий затор – задовго до посту прикордонників. Люди поспіхом намагаються залишити територію України. Цікаво, що багатьох завертають назад – йдеться про автомобілі з чоловіками.
Далі по темі
Як відомо, на час воєнного стану та загальної мобілізації заборонено залишати Україну чоловічому населенню 18-60 років.
Деякі люди взагалі йдуть пішки. Також відмічається багато іноземців.
Протистояння України кривавій бійні Росії
- Нагадаємо, протягом першого дня вторгнення Росії українські війська збили сім літаків окупантів. Сьогодні був підбитий ще один на Черкащині.
- Також у Міноборони озвучували повні втрати росіян за 24 лютого. Окрім літаків, ще збито 6 вертольотів, а також дуже багато бронетехніки та сотні солдатів.
- Тим часом під Херсоном українські військові знищили російську техніку.
- А Київ атакували диверсанти. На Оболоні розпочався бій із застосуванням стрілецької зброї, помічена була навіть техніка. Тривало це недовго – окупанти були розстріляні.