Величезна черга, багатьох не пускають: що відбувається на кордоні з Польщею (відео)

Не всі зможуть виїхати до сусідньої країни через загальну мобілізацію

Українці намагаються врятуватися від війни. Колаж "Сьогодні"

На українсько-польському кордоні в пункті пропуску Рава-Руська вишикувалася величезна черга з охочих виїхати до Польщі, проте не всім це вдається. Про це повідомляє журналіст "Сьогодні" з місця подій.

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На кордоні з Польщею утворився великий затор – задовго до посту прикордонників. Люди поспіхом намагаються залишити територію України. Цікаво, що багатьох завертають назад – йдеться про автомобілі з чоловіками.

Як відомо, на час воєнного стану та загальної мобілізації заборонено залишати Україну чоловічому населенню 18-60 років.

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Деякі люди взагалі йдуть пішки. Також відмічається багато іноземців.

Біженці з України до Польщі. Фото: Марія Дмитренко

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