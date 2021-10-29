Величезні черги на щеплення та паніка: українці налякані через COVID-вакцинацію (фото, відео)

Медперсонал відправляє всіх у живу чергу, а центри штурмують натовпи людей

Штурм центрів вакцинації в Україні Фото: колаж "Сьогодні"

Українці масово рвонули вакцинуватися від коронавірусу. Так, у поліклініках та відповідних центрах утворилися величезні черги та натовпи людей.

Докладніше про це – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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У поліклініці Харкова помітили величезну чергу на вакцинацію

У Харкові у міській поліклініці № 26 вишикувалася черга на вакцинацію. Усіх людей, які записалися на певний час, медперсонал відправляє у живу чергу.

Подробиці

Чоловік записався поліклініку на вакцинацію через медичну інформаційну систему Helsi.

"У коридорі купа божевільних, які кричать про живу чергу. Людей, які прийшли за записом на якийсь час, медсестра посилає. Розповідають про вчорашню пи***ку. Навіщо я записувався на певний час — незрозуміло", – пише чоловік.

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Натовп штурмує центр вакцинації у київському МВЦ

На території Міжнародного виставкового центру в Києві, де працює пункт масової вакцинації від COVID-19, почалося стовпотворіння. Через збій в електронній черзі натовп людей намагається потрапити на щеплення, передає "РБК-Україна".

Декілька десятків охочих вакцинуватися стовпилися прямо біля входу до центру вакцинації. Зазвичай тут стояли організовані черги метрах в 10 від входу, персонал пропускав окремо електронну чергу і живу. Але через те, що електронна черга сьогодні збилася, утворився натовп, і все в порядку живої черги намагаються потрапити на щеплення.

Що відбувається у центрі вакцинації у Києві. Фото: РБК-Україна

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Натовпи людей утворилися у Києві на вакцинацію. Фото: РБК-Україна

Натовп штурмує центри вакцинації. Фото: РБК-Україна

Людей на вакцинацію дуже багато. Фото: РБК-Україна

CoronaVac немає?

Станом на 29 жовтня в одній із київських поліклінік повідомили, що у них закінчилася вакцина CoronaVac. Унаслідок цього люди залишилися шоковані та почалася паніка.

У поліклініці утворилася величезна черга на вакцинацію від коронавірусу.

"Вакцина CoronaVac вже закінчилась. Люди у паніці. Ось така жесть", – прокоментував очевидець.

На Мінському масиві черга з охочих вакцинуватися

Статистика коронавірусу на сьогодні

Минулої доби, 28 жовтня, в Україні зафіксували 26 870 нових випадків COVID-19. Це на 799 випадків більше, ніж добою раніше.

Усього інфекцію підтвердили у 2 878 674 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 648 жителів України (загалом – 66 852). Вилікувати вдалося 2 421 495 інфікованих (9784 – за останню добу).

Коли вакцинуватися особам, які перехворіли на COVID-19?

Українцям, які перехворіли на COVID-19, теж потрібно робити щеплення від коронавірусу. Медики радять вакцинуватися за три місяці після одужання, проте можна й раніше.

Водночас щеплення не можна робити раніше, ніж за 28 днів з початку хвороби.