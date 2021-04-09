Охорона Медведчука, шпигунство, побиття журналістів – що відомо про фірму "Шторм", яку обшукує МВС

Територію на Трухановому острові, де здійснили обшук, ймовірно отримано незаконно – про це свідчать розслідування журналістів

Співробітники Офісу генпрокурора і спецназ МВС провели масові обшуки на території охоронної фірми "Шторм" – в Києві, на Трухановому острові 9 квітня. Щоб прорватися, мусили використовувати вертольоти і будівельну техніку.

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Першим про це повідомив один з керівників ОПЗЖ Ренат Кузьмін. Пізніше джерело "Сьогодні" в МВС побічно підтвердило це повідомлення:

"Мета обшуку – знайти необхідні слідству предмети чи документи. Щодо інформації про притягнення спецназу, авіації і будівельної техніки для можливого демонтажу огорож, то можу сказати, що залучено все, що вважало за необхідне слідство".

Силу ніхто не застосовував

Пізніше ми отримали офіційний коментар від МВС: "Силу ніхто не застосовував. Як і авіацію, хоча про це написали деякі (про авіацію написав Ренат Кузьмін). Представники бази безперешкодно пустили силовиків на територію для проведення слідчих дій".

Як з’ясувало "Сьогодні" – причиною обшуку є той факт, що забудова на території бази, яку займає фірма "Шторм", на думку КМДА, була здійснена незаконно. Про це йдеться в рішенні Подільського райсуду Києва, на підставі якого здійснювався обшук. Копія цього документу опинилася в розпорядженні "Сьогодні".

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"Шторм" – охоронна компанія Медведчука. Один з її власників – Віктор Чорний – соратник всім добре відомого депутата ВР Іллі Киви, в минулому – ветерана АТО, який дивовижним чином звернувся до прихильника ОПЗЖ. Віктор Чорний, як і Кива, має мандат депутата ВР від ОПЗЖ. А ще Чорний – віцепрезидент Федерації бойового самбо України. Медведчук є почесним президентом цієї федерації.

Інші власники "Шторму" – Іван Бойченко, Андрій Мартинов, Костянтин Іванов. Директором, судячи з даних у відкритих джерелах, зараз є Костянтин Іванов. Мартинов – помічник депутата Чорного, Бойченко – помічник Медведчука.

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Фактично "Шторм" займається охороною перших осіб партії та їхніх дружин. Кістяк складається з 20-30 спеціально навчених осіб. Серед них – ексспівробітники "Беркута" і міліції часів експрезидента Віктора Януковича. Про це є багато згадок в публічних джерелах.

Нападали на журналістів, які копали під Медведчука

Відзначився "Шторм" не тільки роботою в якості охоронців політиків. Бійців даної фірми підозрюють в шпигунстві на користь комерційних структур і нападі на журналістів.

Так, навесні 2019 року співробітники "Шторму" захопили й утримували в лісі журналістів програми "Наші гроші", які намагалися зняти з квадрокоптера дачу Медведчука. Зазначається, що принаймні один зі "штормівців" був озброєний.

Раніше, в 2017 році, бійці "Шторму" напали на знімальну групу програми "Схеми", яка намагалася зафіксувати, як Медведчук, порушуючи обмеження авіаперельотів до Росії, продовжує літати безпосередньо з Києва до Москви на своєму приватному літаку. Охоронці били журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка, відбирали у них камеру.

Шпигунство і стрілянина в Києві

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У грудні 2019 року директора "Шторму" Костянтина Іванова затримала СБУ. Одночасно в офісі фірми – у Києві, на Великій Васильківській, 23-б – відбулися обшуки.

"Іванов – один з особистих охоронців Медведчука. Йому пред'явлено підозру у стеженні та незаконному збиранні інформації, порушенні недоторканності приватного життя. В ході обшуку було вилучено шпигунську електронну техніку, яка використовується для збору інформації", – повідомив про це головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов.

25 лютого 2021 біля центрального офісу ОПЗЖ в Києві на вул. Шота Руставелі поліція затримала мікроавтобус зі співробітниками "Шторму". За даними МВС, затриманий автомобіль міг мати відношення до нападу на активістів, які протестували проти забудови в Голосіївському районі. Тоді на будмайданчик прибула група осіб, що відкрила вогонь у повітря. За підозрами СБУ, це могли бути бійці "Шторму".

База на Трухановому острові могла бути отримана незаконно

За даними журналістів, база на Трухановому острові, де сьогодні МВС проводило слідчі дії, захоплена "Штормом" не за законом. Труханів острів є рекреаційною зоною, де заборонені приватні споруди.

Однак за повідомленнями Bihus.info "Шторм" зайняв 11 тисяч кв. метрів землі на острові і перекрив доступ до берега Дніпра, а також побудував на території бази 2-х поверховий будинок і спортивний майданчик.

Формально ділянка числиться за районною громадською організацією "Клуб Козак". Саме через цю організацію, за даними Bihus.info, Віктор Медведчук отримав близько 10 га заповідної землі на березі Дніпра. Керівником РОО "Клуб Козак" був Ян Марченко, в минулому – помічник депутата Тараса Козака, проти якого, як і проти Медведчука введені санкції за рішенням РНБО.

Чому на "Шторм" наїхали саме зараз

До даної охоронної фірми було багато питань і раніше. Але зараз – особливий момент. На думку політика Ігоря Мосійчука, охоронну компанію вирішили "зачистити" через зростання напруженості на сході країни.

"Наскільки мені відомо, через загострення ситуації на Сході країни на найвищому рівні було прийнято рішення про зачистку силових структур, які можуть в разі нападу РФ організувати "п'яту колону", – каже Мосійчук.

За словами політика, кілька днів тому прокуратура отримала дозвіл на ліквідацію незаконного табору охоронного агентства "Шторм" на території Труханового острова, оскільки забудова на острові – заборонена.

"Влада багато років закривали очі на факт існування бази. Зазначу, що в 2015 році я займався вивченням діяльності цієї охоронної фірми. За документами, в ній значитися 40-50 осіб. Але в тренуваннях на Трухановому острові брали участь від 200 до 300 осіб. Причому, більшість з них мають погану репутацію і мають зв'язки з кримінальним світом", – каже Мосійчук.

До того ж, як зазначає політик, ще в 90-і, після розколу в УНА-УНСО Віктор Медведчук і СДПУ (о) вербували до лав членів цієї організації, які залишилися без діла. Дехто з них став членами партії, інші – бойовиками.

"Мені неприємно про це говорити, я сам був членом УНА-УНСО. Але, на жаль, такий факт мав місце. Дії поліції я підтримую. Ситуація на Донбасі в зоні проведення АТО зараз дуже важка. І "п'ята колона" в Києві – самому серці країни, нам точно не потрібна", – каже Мосійчук.

У ОПЗЖ запевняють, що жодної бази у них немає

"Сьогодні" попросила прокоментувати ситуацію депутата від ОПЗЖ Іллю Киву. За його словами, жодної бази у охоронної компанії "Шторм" на Трухановому острові немає:

"Це чергова акція тиску на нашу політичну силу. Чомусь силовики вирішили, що на Трухановому розташована база охоронної компанії "Шторм" і вирішили її демонтувати. Але насправді там розташовані підприємства, які за договором охороняла фірма "Шторм".

Також Кива окремо підкреслив, що співробітники "Шторму" не були затримані. "На момент вторгнення силовиків, на Трухановому перебувало не більше 10 співробітників охоронного агентства. Інші співробітники фірми там не були присутні. Тож даною спецоперацією влада нічого не доб'ється", – говорить політик.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 30 березня СБУ перевіряє учасників громадської організації "Український вибір". Її також очолює Віктор Медведчук. Представників "Українського вибору" підозрюють у сприянні в 2014 році проведенню незаконного "референдуму" та виборів в окупованому Криму. Один із соратників Медведчука навіть зізнався в закликах до виходу Криму зі складу України.

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