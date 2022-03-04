"Окупанти, додому": як армію РФ зустрічають в українських містах (відео)

Місцеві жителі обурені вторгненням армії РФ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У низці міст України, захоплених російською армією, відбуваються стихійні мітинги проти окупантів. Люди виходять на вулиці з українськими прапорами та блокують просування військової техніки РФ.

Мелітополь

У Мелітополі Запорізької області 4 березня люди влаштували ходу із прапорами України. Вони скандували: "Окупанти, додому", "Путін х**ло", "Слава Україні! Героям Слава!".

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Херсон

У Херсоні, незважаючи на російські війська у місті та заборону ходити групами, місцеві жителі виходять з українськими прапорами, повідомляє "Громадське радіо".

При цьому російські окупанти не пропускають український гуманітарний вантаж. Незважаючи на те, що на переговорах узгодили "зелений коридор". Україна відправила 19 фур із гуманітарною допомогою. Але росіяни оточили Херсон у кільце та не пропускають автомобілі.

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Новопсковськ

У селищі Новопсковськ на Луганщині місцеві жителі вийшли на протест проти російських окупантів.

Відповідне відео опублікував у своєму Telegram-каналі радник голови МВС Антон Геращенко.

Люди несуть державні прапори та скандують "Україна".

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"Ми вас тут не чекаємо, за вами йде лише війна і смерть. Ідіть звідси!", – кажуть місцеві жителі військовим РФ.

Приморськ

У Запорізькій області жителі курортного міста Приморська на березі Азовського моря 3 березня вийшли на мітинг проти російських окупантів: кількасот людей пройшли з прапорами центром міста, скандуючи: "Приморськ – це Україна!"

Ситуація в Україні 4 березня