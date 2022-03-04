"Окупанти, додому": як армію РФ зустрічають в українських містах (відео)

У низці міст України, захоплених російською армією, відбуваються стихійні мітинги проти окупантів. Люди виходять на вулиці з українськими прапорами та блокують просування військової техніки РФ.
Мелітополь
У Мелітополі Запорізької області 4 березня люди влаштували ходу із прапорами України. Вони скандували: "Окупанти, додому", "Путін х**ло", "Слава Україні! Героям Слава!".
Херсон
У Херсоні, незважаючи на російські війська у місті та заборону ходити групами, місцеві жителі виходять з українськими прапорами, повідомляє "Громадське радіо".
Далі по темі
При цьому російські окупанти не пропускають український гуманітарний вантаж. Незважаючи на те, що на переговорах узгодили "зелений коридор". Україна відправила 19 фур із гуманітарною допомогою. Але росіяни оточили Херсон у кільце та не пропускають автомобілі.
Новопсковськ
У селищі Новопсковськ на Луганщині місцеві жителі вийшли на протест проти російських окупантів.
Відповідне відео опублікував у своєму Telegram-каналі радник голови МВС Антон Геращенко.
Люди несуть державні прапори та скандують "Україна".
"Ми вас тут не чекаємо, за вами йде лише війна і смерть. Ідіть звідси!", – кажуть місцеві жителі військовим РФ.
Приморськ
У Запорізькій області жителі курортного міста Приморська на березі Азовського моря 3 березня вийшли на мітинг проти російських окупантів: кількасот людей пройшли з прапорами центром міста, скандуючи: "Приморськ – це Україна!"
Ситуація в Україні 4 березня
- За останню добу окупанти здійснили наліт на кілька міст України. Найскладніша ситуація у східних та південних областях країни.
- У Житомирі бойовики армії країни-агресора з повітря обстріляли навчальний заклад у центрі міста. Колону з ворожими мітками українські захисники розбили під Миколаєвом.
- Продовжують тримати оборону прикордонні регіони Чернігів і Харків.
- Українським рятувальникам вдалося загасити пожежу на Запорізькій АЕС після того, як супротивник відкрив вогонь по атомному реактору. Троє українських військових загинули, захищаючи Запорізьку АЕС від окупантів, які її обстрілювали.
- У Миколаїв зайшли військові ЗСУ. Ворог рухається до міста з боку Балабанівки та Галицинового.
- Уряд країни звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста за допомогою в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати цивільне населення.