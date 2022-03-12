Окупанти можуть активізуватися: коли чекати на повторний наступ

Наразі російські війська взяли паузу через те, що вони розгромлені

Ворог може атакувати одразу кілька територій / Колаж "Сьогодні"

Російське військо матиме другу спробу масового наступу на Україну. Атаки можуть тривати два-три тижні.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

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Експерт стверджує, що поки окупанти взяли паузу.

"Треба розуміти дуже чітко, що буде ще одна спроба наступу з їхнього боку. Зараз поки що пауза. Вони стоять під Києвом практично розгромлені, стоять в обороні, намагаються тикатись невеликими підрозділами, але ми їх знищуємо. Вони спробують кинути резерви на ті напрямки, в яких у них найбільші успіхи", – каже Олексій Арестович.

Голова ОП стверджує, що ворог може знову атакувати зону ООС, Маріуполь, Харківську область та території під Києвом.

"Вони настільки безглузді, що все зроблять не так, як треба знову і ці резерви поляжуть. Але це може зайняти там ще 10 днів або тиждень з початку, коли вони підуть у бій. Тобто я даю ще два чи три тижні їх спроб через паузи активних наступів. Після цього вони стануть як "зайчики", адже воювати не буде чим", – додав Олексій Арестович.

Окупанти формують резерв для нового наступу

Існує висока ймовірність посилення російською федерацією терористичних методів ведення бойових дій, завдання ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної інфраструктури, житлових районах, залякування місцевого населення, проведення інформаційних, психологічних акцій з метою підриву довіри населення до представників державної влади на місцях, поширення дезінформації захоплення місцевого населення до заручників ", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

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У Генштабі зазначили, що частини та підрозділи окупантів продовжують спроби наступу в усіх напрямках. Однак для цього не вистачає сил і РФ має намір сформувати резерв для подальшого нападу.

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