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Окупанти завдали нового бомбового удару по Житомиру (відео)

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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9 березня, 21:44
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Російські окупанти знову обстріляли мирне місто
/ Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

У мережі опублікували відео авіаудару російських окупантів по Житомиру.

Відео у себе на сторінці в Telegram виклав журналіст Андрій Цаплієнко.

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Новий удар

Як зазначає свідок, удар був завданий мостом у Житомирі. Поруч знаходиться військовий аеродром в Озерному.

Увага! На відео є ненормативна лексика!

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У Житомирі ракета потрапила до школи

У Житомирі з повітря обстріляли ліцей №25, який розташований у центрі міста. Було евакуйовано 5 людей.

"Щойно було завдано ракетного або бомбового удару по 25-й школі. Щодо жертв і постраждалих трохи пізніше. Фактично половина школи зруйнована. Тривають рятувальні роботи. Далі надамо таку інформацію", – повідомив мер міста.

14-й день війни в Україні

Українські захисники вже чотирнадцятий день відбивають атаки російських окупантів. Поки військам РФ прогнозують ганебний кінець "операції в Україні", як її називають окупанти, всій країні-агресору загрожує дефолт.

Сили ЗСУ знищили ворожу базу в районі селища Дергачі, з якої обстрілювали міські райони Харкова. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, окупанти відступили до Росії через кордон.

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Через російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася повністю без електропостачання.

Російські військові, які потрапляють у полон, почали зізнаватись у намірах захопити міста в Україні. Один з них розповів, що їхав не на навчання, а на війну в Україну.

Тим часом ЧАЕС знеструмлена: через 48 годин може вирватися радіація — про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, станом на 7 березня, з початку вторгнення армії Росії в Україну, загинули 474 цивільні особи та ще 861 особа отримала поранення. Такі дані має місія ООН із прав людини.

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