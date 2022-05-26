Окупанти обстріляли Харків. Є загиблі та поранені

Кількома хвилинами тому стався обстріл центру Харкова.
Про це повідомляє Радник Голови обласної ради у Харківській області Наталія Попова.
Кількома хвилинами тому стався обстріл центру Харкова.
Про це повідомляє Радник Голови обласної ради у Харківській області Наталія Попова.
Одеситка Лариса Долина впала в багнюку, обмазалася нею з голови до ніг і поїла г*вна.
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