Окупанти обстріляли Харків. Є загиблі та поранені

Нескорені

Полковник Роман Качур – командир 55-ї окремої артбригади "Запорізька Січ". Під його керівництвом батарея реактивної артилерії два роки поспіль ставала найкращою у змаганні артпідрозділів ЗСУ. Герой України, лицар ордена Богдана Хмельницького. Побратими називають його "артилеристом від Бога".

Історія героя