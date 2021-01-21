Окупанти під Донецьком запустили безпілотники: ЗСУ знешкодили "шпигунів"

Сьогодні, 21 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє пресслужба операції Об’єднаних сил у Facebook.
Так, неподалік Красногорівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного та станкового гранатометів і стрілецької зброї. На обстріли противника українські військовослужбовці дали адекватну відповідь.
Також, неподалік Мар’їнки та Красногорівки (обидва населених пункти розташовані за кілька кілометрів на захід від Донецька, – Ред.) українські захисники виявили проліт ворожих квадрокоптерів із перетином лінії розмежування. Обидва безпілотники були подавлені нашими засобами РЕБ.
Бойових втрат серед наших захисників немає. Обстановка в районі проведення ООС і надалі контрольована українськими воїнами.
Нагадаємо, з початку січня на окуповану територію з Росії залізницею доставлено понад 22 тис. тонн пального, а автомобільним транспортом завозилися вантажі з військовим майном ібезпілотними літальними апаратами "Орлан-10".
Також повідомлялося, що за минулу добу, 20 січня, бойовики двічі порушили перемир’я. Внаслідок ворожих пострілів було поранено нашого військовослужбовця.
Бойовики регулярно порушують перемир'я на Донбасі:
Всі подробиці в спецтемі Донбас. Загострення
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