Окупанти під Донецьком запустили безпілотники: ЗСУ знешкодили "шпигунів"

Бойовики двічі обстріляли позиції ОС і нарвалися на відповідь

Сьогодні, 21 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба операції Об’єднаних сил у Facebook.

Так, неподалік Красногорівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного та станкового гранатометів і стрілецької зброї. На обстріли противника українські військовослужбовці дали адекватну відповідь.

Також, неподалік Мар’їнки та Красногорівки (обидва населених пункти розташовані за кілька кілометрів на захід від Донецька, – Ред.) українські захисники виявили проліт ворожих квадрокоптерів із перетином лінії розмежування. Обидва безпілотники були подавлені нашими засобами РЕБ.

Бойових втрат серед наших захисників немає. Обстановка в районі проведення ООС і надалі контрольована українськими воїнами.

Реклама

Нагадаємо, з початку січня на окуповану територію з Росії залізницею доставлено понад 22 тис. тонн пального, а автомобільним транспортом завозилися вантажі з військовим майном ібезпілотними літальними апаратами "Орлан-10".

Також повідомлялося, що за минулу добу, 20 січня, бойовики двічі порушили перемир’я. Внаслідок ворожих пострілів було поранено нашого військовослужбовця.

Бойовики регулярно порушують перемир'я на Донбасі:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Донбас. Загострення

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама