Окупанти під Горлівкою обстріляли позиції ЗСУ, загинув український військовий

Боєць отримав вогнепальне поранення, але врятувати його життя не вдалося

Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і прицільно обстріляли позицій українських військових з артилерійського озброєння і автоматичної зброї неподалік населеного пункту Південне під Горлівкою Донецької області.

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Про це сьогодні, 18 березня, повідомляє оперативно-тактична угруповання "Північ" на своїй сторінці в Facebook.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, але, на жаль, врятувати життя не вдалося.

Наші захисники відкрили у відповідь вогонь по окупантах.

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Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомила представників ОБСЄ про дії збройних формувань РФ.

Командування ОТГ "Північ" висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.

Нагадаємо, це не перша втрата ЗСУ на Донбасі. Так, 28 лютого в результаті обстрілу зі снайперської зброї загинув морський піхотинець Сергій Моїсеєнко.

Також повідомлялося про загибель трьох бійців ЗСУ, яких опізнаватимуть за ДНК.

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