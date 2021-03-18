Окупанти під Горлівкою обстріляли позиції ЗСУ, загинув український військовий

Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і прицільно обстріляли позицій українських військових з артилерійського озброєння і автоматичної зброї неподалік населеного пункту Південне під Горлівкою Донецької області.
Про це сьогодні, 18 березня, повідомляє оперативно-тактична угруповання "Північ" на своїй сторінці в Facebook.
В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, але, на жаль, врятувати життя не вдалося.
Наші захисники відкрили у відповідь вогонь по окупантах.
Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомила представників ОБСЄ про дії збройних формувань РФ.
Командування ОТГ "Північ" висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.
Нагадаємо, це не перша втрата ЗСУ на Донбасі. Так, 28 лютого в результаті обстрілу зі снайперської зброї загинув морський піхотинець Сергій Моїсеєнко.
Також повідомлялося про загибель трьох бійців ЗСУ, яких опізнаватимуть за ДНК.
Всі подробиці в спецтемі Донбас. Загострення
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк