Окупанти викрали мера Мелітополя – Геращенко

У Мелітополі групою окупантів був викрадений мер міста Іван Федоров, який відмовився від співпраці з ворогом.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник голови МВС Антон Геращенко.
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У Мелітополі групою окупантів був викрадений мер міста Іван Федоров, який відмовився від співпраці з ворогом.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник голови МВС Антон Геращенко.
Доповнюється...
Старший лейтенант Максим Білоконь, танкіст-командир з міста Ромни (Сумська обл.). Під час оборони Чернігова, відбиваючи атаку ворога, знищив диверсійно-розвідувальну групу та два танки противника. За особисту мужність і героїзм йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.Герої не вмирають!