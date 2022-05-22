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Окупанти проводять "націоналізацію" компаній телекомунікаційних послуг

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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22 травня, 09:19
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А до цього вони відключали мобільний та інтернет-зв’язок українських операторів
Так звану націоналізацію проводять на окупованих територіях
Так звану націоналізацію проводять на окупованих територіях / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російські окупаційні війська проводять так звану "націоналізацію" компаній, що надають телекомунікаційні послуги.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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"Окупаційна влада проводить роботу щодо так званої "націоналізації" компаній-представників телекомунікаційних послуг", – повідомив Генштаб в зведенні за 21 травня.

Нагадаємо, раніше російські окупаційні війська почали відключати мобільний та інтернет-зв’язок українських операторів на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України.

В Херсоні, Мелітополі, Бердянську й інших окупованих містах було розпочато мовлення російських федеральних телеканалів.

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Раніше ми писали, що Генштаб повідомив про підготовку РФ до наступу відразу на кількох напрямах, а також розповідали, як окупанти відкрили свій магазин і торгують краденим з АТБ.

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