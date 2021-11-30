Окупанти поранили на Донбасі двох українських військових – в якому вони стані

Бойовики відкривали вогонь 8 разів за минулу добу

Бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати позиції ЗСУ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 29 листопада, на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Де стріляли

В районі Світлодарська та Старогнатівки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

та противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. В бік Станиці Луганської ворог вів вогонь з артилерії калібру 122 мм. Під обстріл потрапили околиці населеного пункту. Одна цивільна особа дістала поранення.

ворог вів вогонь з артилерії калібру 122 мм. Під обстріл потрапили околиці населеного пункту. Одна цивільна особа дістала поранення. В напрямку населеного пункту Старий Айдар російські найманці застосовували міномети калібру 120 мм.

російські найманці застосовували міномети калібру 120 мм. Поблизу Новолуганського противник двічі відкривав вогонь, використовуючи ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

В якому стані поранені

Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я поранених – задовільний.

Ситуація 30 листопада

Станом на 7-му годину ранку порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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