Окупанти шоковані українськими дорогами та туалетами у будинках (відео)

Очевидець Влад поділився враженнями від російських окупантів, що зайшли до села, де мешкала його родина

Російські окупанти шоковані дорогами в Україні. Фото: Getty Images, колаж "Сьогодні"

Російські окупанти шоковані тим, що в Україні є нормальні дороги та туалети у будинках. Такими враженнями вони діляться зі своїми товаришами по службі.

Про це повідомив очевидець Владислав, який чув розмови окупантів.

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Нардеп Олексій Гончаренко опублікував у своєму Telegram-каналі відео, на якому розповів, що 23 березня вдалося евакуювати із Чернігова хлопця Владислава та його маму. Влад поділився враженнями від окупантів, що зайшли до села, де мешкала його родина.

"Село Киселівку Чернігівської області захопили окупанти. Вони шоковані тим, що відбувається в Україні. Я так розумію, у них у селах немає асфальту, бо вони були дуже здивовані від того, що у нас є асфальт і дороги. Також вони були здивовані від того, що люди в будинках мають туалет, тобто вони між собою спілкувалися про це", – розповів Влад.

Гончаренко у відповідь назвав російських окупантів варварами:

"До них і на Росії ставляться як до худоби, а тут такий шок. Але в нас на цих м**зот не чекають, тут їм одна дорога – у землю. Україна переможе!" – сказав він.

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Окупанти в Україні деморалізовані та зазнають втрат. Про це свідчить перехоплена телефонна розмова російського військового, яку у своєму Telegram-каналі оприлюднив радник голови МВС Антон Геращенко.

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