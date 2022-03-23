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Окупанти шоковані українськими дорогами та туалетами у будинках (відео)

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23 березня, 20:35
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Очевидець Влад поділився враженнями від російських окупантів, що зайшли до села, де мешкала його родина
Російські окупанти шоковані дорогами в Україні. Фото: Getty Images, колаж "Сьогодні"
Російські окупанти шоковані дорогами в Україні. Фото: Getty Images, колаж "Сьогодні"

Російські окупанти шоковані тим, що в Україні є нормальні дороги та туалети у будинках. Такими враженнями вони діляться зі своїми товаришами по службі.

Про це повідомив очевидець Владислав, який чув розмови окупантів.

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Нардеп Олексій Гончаренко опублікував у своєму Telegram-каналі відео, на якому розповів, що 23 березня вдалося евакуювати із Чернігова хлопця Владислава та його маму. Влад поділився враженнями від окупантів, що зайшли до села, де мешкала його родина.

"Село Киселівку Чернігівської області захопили окупанти. Вони шоковані тим, що відбувається в Україні. Я так розумію, у них у селах немає асфальту, бо вони були дуже здивовані від того, що у нас є асфальт і дороги. Також вони були здивовані від того, що люди в будинках мають туалет, тобто вони між собою спілкувалися про це", – розповів Влад.

Гончаренко у відповідь назвав російських окупантів варварами:

"До них і на Росії ставляться як до худоби, а тут такий шок. Але в нас на цих м**зот не чекають, тут їм одна дорога – у землю. Україна переможе!" – сказав він.

"У нас немає виходу, ми поляжемо всі": російський окупант розплакався від страху

Окупанти в Україні деморалізовані та зазнають втрат. Про це свідчить перехоплена телефонна розмова російського військового, яку у своєму Telegram-каналі оприлюднив радник голови МВС Антон Геращенко.

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Військовий зателефонував додому в РФ і розповів дружині, що чекає загибелі будь-якої миті:

- Нам сказали, нах** треба йти вперед. Танків у нас залишилося мало, всю техніку перебили. В мене Мишу Буянова мало не підстрелили, б***, прикрив його.

- Себе прикрий, б***, у тебе діти нах**, вдома!

– Себе прикриваю. Чесно кажучи... (плаче)

- Заспокойся, чого ти?

- Завтра, якщо дадуть команду "вперед"... Скільки нас тут, б***, 500-600 людей... Ми ляжемо всі! Дадуть команду "назад"... Ми теж ляжемо всі... (плаче) Ми не маємо виходу. Люди сьогодні пішли вперед... Дехто гине так, що навіть не розумієш – від них місця не залишається. Так що, чесно, кажучи, чекай на звісточку (плаче).

- Ти приїдеш живий та здоровий звідти.

- Ця є**ча куплена війна, б***. У нас із 60 танків залишилося 12. Сьогодні виїхав на танку, вийшов з танка і п**да людині прийшла одразу.

СБУ перехопила розмову російських омоновців

Раніше СБУ перехопила телефонну розмову російських омоновців, направлених в Україну.

"Ми їхали всі в одній колоні: красноярці першими, наші другими, за нами кемерівські, за кемерівськими – СОБР кемерівський", – говорилося під час розмови окупантів.

Як додали окупанти, красноярців взагалі розбили в "дим" із танків та мінометів. Їхній підрозділ також зазнав тяжких втрат.

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Дані на 10:00 23 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15600
2
Літаки Літаки
101
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
517
5
ББМ ББМ
1578
6
Артилерія Артилерія
267
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
80
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
70
10
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42
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