Окупанти вдарили по Полтаві та Кременчуку

У Полтавській області чутно вибухи

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росія знову обстріляла українські міста ракетами. Ураження зафіксовано у Кременчуці, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Він додав, що внаслідок удару є потерпілі.

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"У Кременчуці влучання в цивільний об'єкт. На жаль, є постраждалі", — написав він.

Також чути вибухи у Полтаві та Полтавській області – це підтвердив мер міста Олександр Мамай, повідомляє Україна 24.

Ракетний удар по Києву

Вранці 26 червня у Києві пролунало кілька вибухів. Ракетного удару було завдано по Шевченківському району столиці.

За інформацією нардепа від "Євросолідарності" Олексія Гончаренка, всього по Києву та області випустили 14 ракет.

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Одна з ракет поцілила в багатоповерхівку на Лук'янівці. Через це щонайменше одна людина загинула. Також є поранені – постраждали семирічна дівчинка та її мати, їх доправили до лікарні

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що окупанти цілилися в завод ім. Артема.

Напередодні окупанти випустили пів сотні ракет по українських містах, є загиблі.