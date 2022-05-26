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Окупанти вкрали в Маріуполі медтехніку та видали її за "подарунок" від партії Путіна

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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26 травня, 12:49
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Медичне обладнання було закуплено минулого року
/ Фото: Колаж: Сьогодні

В захопленому Маріуполі окупанти вкрали медичне обладнання на мільйони гривень та відправили його до Донецька. При цьому вони видали техніку за подарунок від партії Єдина Росія. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Маріуполь. Державне мародерство Росіі. В Донецьк в хірургічне відділення клініки Калініна завезли чергову партію хірургічного обладнання, вкрадену з маріупольської лікарні №1. Цього разу для анастезіі. Обладнання унікальне і було придано Маріуполем в 2021 році за декілька мільйонів гривень", — повідомив він.

Андрющенко додав, що техніку піднесли від імені путінської партії. На фото видно, що на вкраденій техніці стоять картки "Російське товариство хірургів – колег Донбасу".

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"Звісно, все вкрадене знов обгорнуто в подарункову обгортку "ЄдиноїРосіі". Ніколи не було і от знов. Що тут скажеш — Донецьк має дякувати платникам податків Маріуполя за значне покращення медичного сервісу. МраZота", — написав Андрющенко.

"Єдина Росія" — найбільша партія РФ, партія влади. Заснована у 2001 році, повністю підтримує політику Володимира Путіна. Усі міністри РФ є членами партії, також має більшість у Державній Думі Російської Федерації.

До Маріуполя завезли "зомбі-телевізори"

Раніше Андрющенко повідомив, що в окупованому Маріуполі активно розгортають телевізійну пропаганду. Містом встановили великі монітори, також їздять авто з екранами на боці. Звідусіль веде мовлення проросійська пропаганда.

При цьому екрани встановили у місцях скупчення людей, зокрема, у пунктах видачі гуманітарної допомоги та води.

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