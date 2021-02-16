Окупанти влаштували істерику через пам'ятник з українським військовим у Дебальцевому

До відкриття "меморіалу" залишилося кілька днів, і не факт, що відкриють

Бойовики т.зв. "ДНР" встановили "пам'ятник" на честь шостої річниці захоплення великого залізничного вузла – міста Дебальцеве в Донецькій області. При цьому виявилося, що на гранітній стелі був зображений український військовий.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі пише колишній "начальник розвідки ДНР" Євген Тинянський, який втік до окупованого Криму через конфлікти в середовищі "управлінців" в ОРДО.

Як виявилося, фото, що стало прототипом зображення на "пам'ятнику", було зроблено в січні 2015 року журналістом і депутатом Верховної Ради Мустафою Найємом, коли за місто точилися особливо запеклі бої.

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Тинянський вибухнув істерикою з цього приводу, зауваживши, що на відкриття "меморіалу" знищеним найманцям був запрошений ватажок т.зв. "ДНР" Денис Пушилін, представники російських окупантів і деяких "громадських організацій".

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Нагадаємо, пам'ятник знищеному ватажкові т.зв. "ДНР" Олександру Захарченку висміяли в соцмережах. При цьому в неприйнятті появи статуї об'єдналися і прибічники "республіки", і проукраїнські користувачі Мережі.

Нагадаємо, що в червні-2018 на в'їзді в окупований Іловайськ невідомі підірвали "пам'ятний знак", присвячений бойовикам.

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