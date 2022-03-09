Окупанти у Бучі зривають евакуацію – заблокували 50 автобусів

Біля Житомирської траси у Стоянці окупанти зривають евакуацію мешканців Бучі, заблоковано автобуси. Про це повідомляє пресслужба Бучанської міської ради на сторінці у Facebook.
"Тривають переговори, щоб розблокувати рух транспорту. Про "зелений коридор" була домовленість на найвищому рівні", – йдеться у повідомленні.
Гуманітарні коридори 9 березня
В Україні 9 березня відкриваються гуманітарні коридори за декількома напрямками. Вони діятимуть з 9.00 до 21.00.
Евакуація людей проводитиметься за такими напрямками:
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- Енергодар — Запоріжжя
- Суми – Полтава
- Маріуполь – Запоріжжя
- Волноваха – Покровськ
- Ізюм – Лозова
- Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – Київ.
Як проходитиме евакуація Бучі
Місцевих мешканців вивозитимуть на залізничний вокзал Києва. Виїхати зможуть лише жінки та діти. Перед будинком Бучанської міської ради будуть автобуси.