Окупанти в Криму вбили перлину природи задля водопостачання Севастополя (фото)

В окупованому Росією Криму тривають проблеми з питною водою. Щоб напоїти 500-тисячне населення Севастополя, підконтрольна Москві "влада" фактично знищила Інкерманський кар'єр, який набув великої популярності у туристів і місцевих жителів.
Про це повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.
Менш як за місяць викачали всю воду для російських військових баз в Севастополі. В середньому з озера качали близько 5000 куб. м води на добу. Спеціально для цього гілку водогону спорудили в максимально короткі строки. Кар'єр тепер має жалюгідне видовище – замість водойми зараз тут голе кам'яне і мулисте дно.
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Це озеро вважалося однією з найдавніших водойм, що утворилася кілька тисяч років тому на місці стародавнього кар'єру на околиці міста Інкерман в безпосередній близькості до Інкерманського печерного монастиря. Була думка, що водойма з'явилася зі святого джерела. Однією з особливостей вважалася глибина озера в найглибшій точці – від поверхні води до мулу було майже 60 метрів.
Так у Криму завдяки варварській діяльності окупантів ще однією визначною пам'яткою і гордістю стало менше.
Нагадаємо, у жовтні-2020 основне джерело водопостачання Севастополя – Чорноріченське водосховище – почало перетворюватися на калюжу.
А на початок лютого-2021 вже і Сімферопольське водосховище практично повністю вичерпалося.
Всі подробиці в спецтемі Водопостачання в Крим
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