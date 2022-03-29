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Близько 100 громад приєднаються до ПЦУ, 50 – вже перейшли

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29 березня, 06:45
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Общини в Україні щодня звертаються до ПЦУ з проханням перейти під їхнє керівництво, заявив Епіфаній
У ПЦУ переходять дедалі більше церков
У ПЦУ переходять дедалі більше церков / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останній час понад 50 громад перейшли до ПЦУ, ще близько 100 громад теж вирішили перейти і зараз перебувають у процесі приєднання.

Про це повідомив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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"Поступово українці, які перебували в духовній омані досі, починають прозрівати. Громада за громадою, по всій Україні, в кожній області, не тільки на заході, але і в центрі, на сході і на півдні", – сказав Єпіфаній.

Владика додав, що представники духовенства щодня звертаються до ПЦУ та повідомляють, що їхня громада прийняла рішення про перехід.

"Згідно із законодавством, кожна громада має право змінити свою юрисдикцію. Тому я закликаю надалі громади Московського патріархату приймати відповідні рішення, не мовчати, а долучатися до визнаної Православної церкви", – зазначив митрополит.

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Єпіфаній розповів про війну та віру

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній наголошує, що вбивати російських загарбників не є гріхом у власних очах ПЦУ.

"Ми як народ не прагнемо смерті тих, хто є нашими сусідами. Але оскільки вони прийшли до нашої домівки, ми захищаємо свою сім'ю, свою Батьківщину, свою землю. Наші воїни захищають усіх українців. Захищати, вбивати ворога – це не гріх. Ми захищаємо, ми не прагнемо чужого. І той, хто прийшов до нас із мечем, він від того меча і загине", – зазначив предстоятель ПЦУ.

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Засоби ППО Засоби ППО
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Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

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