Близько 100 громад приєднаються до ПЦУ, 50 – вже перейшли

Общини в Україні щодня звертаються до ПЦУ з проханням перейти під їхнє керівництво, заявив Епіфаній

У ПЦУ переходять дедалі більше церков / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останній час понад 50 громад перейшли до ПЦУ, ще близько 100 громад теж вирішили перейти і зараз перебувають у процесі приєднання.

Про це повідомив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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"Поступово українці, які перебували в духовній омані досі, починають прозрівати. Громада за громадою, по всій Україні, в кожній області, не тільки на заході, але і в центрі, на сході і на півдні", – сказав Єпіфаній.

Владика додав, що представники духовенства щодня звертаються до ПЦУ та повідомляють, що їхня громада прийняла рішення про перехід.

"Згідно із законодавством, кожна громада має право змінити свою юрисдикцію. Тому я закликаю надалі громади Московського патріархату приймати відповідні рішення, не мовчати, а долучатися до визнаної Православної церкви", – зазначив митрополит.

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Єпіфаній розповів про війну та віру

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній наголошує, що вбивати російських загарбників не є гріхом у власних очах ПЦУ.

"Ми як народ не прагнемо смерті тих, хто є нашими сусідами. Але оскільки вони прийшли до нашої домівки, ми захищаємо свою сім'ю, свою Батьківщину, свою землю. Наші воїни захищають усіх українців. Захищати, вбивати ворога – це не гріх. Ми захищаємо, ми не прагнемо чужого. І той, хто прийшов до нас із мечем, він від того меча і загине", – зазначив предстоятель ПЦУ.