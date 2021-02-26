Перша жінка-посол в США: що відомо про Оксану Маркарову

25 лютого президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову Надзвичайним і Повноважним Послом України в США. Агреман від американської сторони був отриманий ще 30 грудня 2020 року.

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Глава держави дав завдання новому послу: необхідно зосередитися на налагодженні ефективного діалогу з адміністрацією президента Джо Байдена; залучити США до процесу врегулювання на Донбасі, а також до зусиль щодо деокупації Криму.

Що відомо про Оксану Маркарову – першу жінку, яка стала послом України в США, читайте в досьє сайту "Сьогодні".

Родина. Оксана Маркарова народилася 28 жовтня 1976 року в Рівному (за іншими відомостями, 1 січня 1970-го). Чоловік – банкір і бізнесмен Дмитро Волинець. Сім'я виховує чотирьох дітей: сина Данила і дочок Марію, Ганну та Лідію. Дві дочки – діти Дмитра Волинця від попереднього шлюбу.

Освіта. Пані посол має дві вищі освіти, отриманих в Україні та США. 1999 року отримала ступінь магістра екології в Києво-Могилянській академії. А 2001 року – ступінь магістра в галузі міжнародних публічних фінансів і торгівлі Індіанського університету в Блумінгтоні. Під час навчання перебувала в студентському товаристві Pi Alpha Alpha, яке об'єднує студентів, які вивчають державне адміністрування.

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Після отримання другої вищої освіти в США проходила практику у Світовому банку: вивчала роботу фінансових ринків Європи і Центральної Азії.

Кар'єра в інвестиційному бізнесі. З січня 1997 року по жовтень 1998-го – менеджер з питань законодавства консалтингової компанії Chemonics International Inc в рамках проєкту "Українська аграрна товарна біржа".

З 1998-го по 1999 рік Маркарова обіймала посаду радника з економічної політики і менеджера із зовнішніх і корпоративних зв'язків в американському фонді прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund (тепер в управлінні Horizon Capital). З 2001-го по 2003 рік працює на позиції менеджера із зовнішніх зв'язків та корпоративних відносин фонду, але вже в українському офісі.

Протягом 11 років – з жовтня 2003 року по грудень 2014 року – займає крісло голови правління-президента "ІТТ-Інвест" (ITT Investments Group). У період роботи в "ІТТ-Інвест" Оксана Маркарова займалася банківським бізнесом: з 20 квітня 2012-го по 10 квітня 2013 року вона була членом наглядової ради Актив-банку, а з 10 квітня 2013-го по 16 квітня 2014 року очолювала його наглядову раду. У грудні 2014 р. Актив-банк був ліквідований.

Робота в держсекторі. З березня 2015-го по квітень 2016 року Маркарова була заступником міністра фінансів і керувала апаратом Мінфіну, який очолювала Наталія Яресько. У міністерстві відповідала за реформування системи управління державними фінансами. Сама Маркарова розповідала журналістам, що її запрошували до державного сектора ще з 2004 року, але вона погодилася піти на держслужбу тільки з ініціативи Яресько, з якою була давно і добре знайома по робота в інвестиційному бізнесі.

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29 квітня 2016 року зі приходом нового уряду і міністра фінансів Олександра Данилюка стала його першим заступником. Після гучної відставки Данилюка 7 червня 2018 року (нагадаємо, що за відставку проголосували 254 депутати) Оксана Маркарова очолила Міністерство фінансів в статусі виконувачки обов'язків.

22 листопада Верховна Рада проголосувала за призначення Оксани Маркарової міністром фінансів. Коли 29 серпня 2019 року Верховна Рада IX скликання на своєму першому засіданні проголосувала за новий склад Кабміну, посада міністра фінансів України залишилася за Маркаровою.

Нагадаємо, що раніше посаду посла України в США обіймав Володимир Єльченко. Указ президента України про призначення Єльченкабув оприлюднений на сайті Офісу президента 19 грудня 2019 року. Раніше Єльченко обіймав посаду постійного представника України при ООН і посла України в Ямайці.

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