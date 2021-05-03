Ольга Богомолець: Восени нас чекає ще небезпечніший штам COVID-21

Проти нової "корони" може не врятувати і колективний імунітет. Лікар розповіла, що потрібно робити

Україна тільки вийшла з третьої хвилі коронавірусу, як нам прогнозують ще небезпечніший COVID цієї осені. Заслужений лікар України Ольга Богомолець вважає, що перед новим штамом коронавірусу може не допомогти і колективний імунітет.

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Про це вона сказав Обозревателю.

"Восени ми будемо бачити COVID-21. Будуть нові штами коронавірусу, вони будуть більш агресивними, більш розумними, будуть викликати більше ускладнень", – сказала вона.

Лікар навела приклад корона-апокаліпсису в Індії, до якого призвів саме новий штам. На її думку, там вже давно не COVID-19, а COVID-21.

Водночас Богомолець вважає, що проти нової "корони" може не врятувати і колективний імунітет.

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"Я також розраховую на колективний імунітет, але віруси будуть модифікуватися. І колективний імунітет, який утворюється від COVID-19, не працюватиме на COVID-21, тому що він вже зовсім інший. Виникають нові штами, вірус стає сильнішим, мудрішим, розумнішим", – пояснила лікар.

Але як впоратися з новою загрозою? Лікар прогнозує появу і більш "розумних" вакцин нового покоління. Також слід мати чітку протиепідеміологічну систему.

"Повинна бути система – вакцинація, комплекс санітарно-епідемічних заходів, центральна влада з чіткими рекомендаціями і наша відповідальність", – додала Богомолець.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький розповідав про четверту хвилю пандемії COVID-19 в Україні.

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