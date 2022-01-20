Омікрон на порозі! Ми дізналися, чи загрожує Україні нова епідемія

В Україні щодня фіксують дедалі більше випадків зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". У МОЗ чекають на новий локдаун вже у лютому.
Новини "Сьогодні" з'ясовували, чи загрожує нашій країні нова епідемія.
Пандемія і так продовжується
"Якщо брати до уваги саме Україну, то поширення "Омікрону" в одній країні не є пандемією. Пандемія і так продовжується, і підстав говорити про нову поки що немає", – повідомив авторитетний інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.
За його словами, штам "Омікрон" став причиною значного зростання захворюваності на COVID-19.
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Допоможе вакцинація
Інфекціоніст навів приклад країн ЄС, Британії, Канади та США. За його словами, там проводиться аналіз про кількість випадків, у тому числі і важких, зумовлених "Омікроном". Цей аналіз свідчить, що вакцинація працює.
"Ефективність запобігання госпіталізаціям – під 90%. Зростання госпіталізацій та смертей від COVID-19, пов'язаних із "Омікроном", йде за рахунок невакцинованих або не повністю вакцинованих", – стверджує Лапій.
"Омікрон" в Україні
- 19 січня у Закарпатській області виявили штам "Омікрон".
- За день до цього циркуляцію штаму коронавірусу "Омікрон" підтвердили у Чернівецькій області. Таких випадків щонайменше 16.
- Раніше в Одесі зафіксували перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу "Омікрон". Хворому зробили ПЛР-тест у приватній лабораторії.
- 17 січня стало відомо про "Омікрон" у Харківській області.
- Ще з одного випадку підтвердили у Дніпрі та Львові. Троє пацієнтів із підтвердженими діагнозами повернулися з-за кордону. Вони перебували у Німеччині, Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратах.
- Також у Житомирі та Бердичеві зафіксували два випадки інфікування штамом коронавірусу "Омікрон".
- У Києві також зафіксовано випадки захворювання, збудником якого є штам коронавірусу "Омікрон".
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