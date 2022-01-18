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Омікрон наступає! Ще в одній області України знайшли перші випадки нового штаму

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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18 січня, 16:55
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Відразу підтвердили зараження "Омікроном" у 16 людей
Лабораторні дослідження проводили у Києві.
Лабораторні дослідження проводили у Києві. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернівецькій області офіційно підтвердили циркуляцію штаму COVID-19 "Омікрон". Там знайшли вже щонайменше 16 випадків.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА.

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Подробиці

Днями у Київ на дослідження відправили 30 зразків. У 16 з них виявили новий варіант вірусу "Омікрон". Решта 14 зразків містили штам "Дельта".

Зразки відбирали 5-6 січня.

"У області і надалі циркулює "Дельта", яка переважала останні місяці. У той же час, вже поширюється і "Омікрон", – пояснила головна санітарна лікарка Буковини Наталія Гопко.

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Зараз лікарі намагаються з’ясувати, чи є серед пацієнтів із "Омікроном" важкі випадки недуги.

"Омікрон" в Україні

  • Раніше в Одесі зафіксували перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу "Омікрон". Хворому зробили ПЛР-тест у приватній лабораторії.
  • 17 січня стало відомо про "Омікрон" у Харківській області.
  • Ще по одному випадку підтвердили у Дніпрі та Львові. Троє пацієнтів із підтвердженими діагнозами повернулися з-за кордону. Вони перебували у Німеччині, Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратах.
  • Також у Житомирі та Бердичеві зафіксували два випадки інфікування штамом коронавірусу "Омікрон".
  • У Києві також зафіксовано випадки захворювання, збудником якого є штам коронавірусу "Омікрон".

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