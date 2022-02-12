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"Омікрон" відступає? Школи Дніпра виходять із дистанційки – дата

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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12 лютого, 19:26
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Діти повертаються до очного навчання після тижневої перерви
Школи Дніпра виходять з дистанційки.
Школи Дніпра виходять з дистанційки. / Фото: Колаж: Сьогодні

У школах Дніпра учні виходять із дистанційного навчання. Це стосується школярів, як молодших, так і старших класів.

Про це повідомили у Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

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З 14 лютого освітній процес для учнів 1-11 класів міста Дніпра буде організовано у звичайному режимі. Однак потрібно буде дотримуватися протиепідемічних заходів.

Які правила діятимуть у школах

  • Відвідування закладів освіти забороняється, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу;
  • Освітній процес в окремих класах або закладах освіти призупиняється у разі захворювання на грип та/або ГРВІ більше, ніж 20 % дітей в одному класі від їх чисельності.

Як діти переносять "Омікрон"

В Україні циркулює штам "Омікрон", який відрізняється від інших варіантів коронавірусу більш високою швидкістю розповсюдження. Тому педіатри радять робити тести на COVID-19 навіть за незначних проявів застуди.

Лікарі стверджують, що діти хворіють на COVID-19 порівняно легше, ніж дорослі.

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"Втім, з'явилася симптоматика. Зокрема, підвищена температура тіла, кашель, нежить. Усі подібні прояви респіраторної інфекції є у дітей" , – сказав педіатр.

Головний санлікар країни Ігор Кузін зазначив, що якщо дитина має супутні захворювання, такі як онкологія, астма, серцево-судинні, то їй варто зробити щеплення. Оскільки у таких дітей перебіг коронавірусу може бути тяжким.

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