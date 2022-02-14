Омікрон відступає? В Україні розширили жовту зону – список областей

Станом на ранок, 14 лютого, в Україні знову оновили карантинні зони. Ситуація з коронавірусом покращилася в Києві та ще двох областях.
Про це свідчать дані МОЗ.
Тепер у жовтій зоні три регіони. Ще п'ять областей – у червоній. Решта знаходяться у помаранчевій зоні карантинних обмежень.
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Карантинні зони 14 лютого
Жовта:
- місто Київ,
- Полтавська область,
- Харківська область.
Червона:
- Закарпатська область;
- Рівненська область;
- Івано-Франківська область;
- Луганська область;
- Хмельницька область.
У помаранчевій зоні карантину перебувають решта областей.
Карантинні зони в Україні. Фото: скриншот з сайту МОЗ
Ситуація з коронавірусом
За добу, 13 лютого, в Україні зафіксували 16 993 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед них – 1 447 дітей, а також 252 медпрацівники.
За минулу добу госпіталізували – 2 270 людей, померли – 142 особи, вилікувалися – 9 338 людей.
Кількість заражених у регіонах за добу:
- м. Київ – 2 293;
- Вінницька область – 401;
- Волинська область – 445;
- Дніпропетровська область – 1171;
- Донецька область – 737;
- Житомирська область – 739;
- Закарпатська область – 292;
- Запорізька область – 468;
- Івано-Франківська область – 436;
- Київська область – 530;
- Кіровоградська область – 258;
- Луганська область – 245;
- Львівська область – 736;
- Миколаївська область – 746;
- Одеська область – 1519;
- Полтавська область – 222;
- Рівненська область – 395;
- Сумська область – 500;
- Тернопільська область – 361;
- Харківська область – 1107;
- Херсонська область – 721;
- Хмельницька область – 564;
- Черкаська область – 823;
- Чернівецька область – 571;
- Чернігівська область – 713.
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