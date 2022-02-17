Омікрон вражає дітей: головні симптоми небезпечного штаму – список

Серед характерних ознак захворювання – упродовж перших двох днів після зараження у дитини погано збивається температура

Діти часто хворіють на коронавірус. Фото: колаж "Сьогодні"

Омікрон все більше вражає українців. Новий штам фіксують і в дітей.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Коронавірус інфо".

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Основні симптоми омікрону у дітей:

різке підвищення температури;

нежить і закладеність носа;

"сухе" горло, коли воно першить і пече (у маленьких дітей від цього погіршується апетит).

Серед характерних ознак захворювання – упродовж перших двох днів після зараження у дитини погано збивається температура.

COVID-19 у дітей

Як розповів педіатр Антон Асонов, діти хворіють на COVID-19 порівняно легше, ніж дорослі.

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"Втім, з'явилася симптоматика. Зокрема, підвищена температура тіла, кашель, нежить. Усі подібні прояви респіраторної інфекції є у дітей" , – сказав педіатр.

Чи потрібно вакцинувати дітей?

Головний санлікар країни Ігор Кузін в інтерв'ю "ВВС" зазначив, що якщо дитина має супутні захворювання, такі як онкологія, астма, серцево-судинні, то їй варто зробити щеплення. Оскільки у таких дітей перебіг коронавірусу може бути тяжким.

"Якщо дитина здорова, то рішення залежатиме від того, як часто ця дитина відвідує організовані колективи. (…) Я б радив вакцинуватися. Це необхідно для персонального захисту", – додав санлікар.

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