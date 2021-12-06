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"Омікрон" наближається до України. Розповідаємо все про небезпечний штам

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
6 грудня, 13:03
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Новий штам може мати близько 30 мутацій, що викликає серйозне занепокоєння через можливий ризик повторного інфікування
Новий штам "Омікрон" вирує у країнах. Фото: колаж "Сьогодні"
Новий штам "Омікрон" вирує у країнах. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 6 грудня у Росії у двох пацієнтів з позитивним ПЛР-тестом, які прибули з ПАР, підтвердили "Омікрон". Так, новий штам коронавірусу став ближче до України.

Все про штам "Омікрон" – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Штам мутує дуже швидко

Кількість заражень цим штамом збільшується майже у всіх провінціях Південно-Африканської Республіки. Це свідчить про те, що він може мати підвищену швидкість передачі.

Однак не зрозуміло, чи "Омікрон" передається швидше, ніж, наприклад, "Дельта". Також невідомо, чи викликає нова мутація більш тяжкий перебіг хвороби.

Попередні дані свідчать про зростання кількості інфікувань у Південній Африці. Ймовірно, йдеться про підвищену передачу, якщо порівнювати з іншими штамами, що тут циркулюють. Наявні дані також не вказують на наявність специфічних симптомів, які б відрізняли перебіг захворювання після зараження саме цим варіантом коронавірусу.

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Викликає серйозне занепокоєння

Новий штам може мати близько 30 мутацій, що викликає серйозне занепокоєння через можливий ризик повторного інфікування, підвищену трансмісивність (заразність) та можливе зниження ефективності вакцинного захисту.

Водночас немає жодних даних, які б підтверджували, що вакцина проти COVID-19 неефективна проти штаму "Омікрон". Для того, щоб визначати ефективність вакцини проти нового штаму необхідні подальші дослідження. Очікується, що найближчі два-три тижні інформація про вплив вакцини на штам "Омікрон" буде доступна.

Як захистити себе від Омікрону?

Як і щодо раніше відомих мутацій, ефективними профілактичними заходами проти "Омікрону" залишаються: використання захисних масок, відстеження контактів та дотримання дистанції.

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У "червоній зоні" хочуть залишитись Одеська та Луганська області / Фото: Колаж: Сьогодні

Чи є випадки зараження "Омікроном" в Україні?

Станом на 6 грудня в Україні не було виявлено штам "Омікрон". Водночас всі зразки, які не будуть визначені як "Дельта"-штам підлягатимуть обов’язковому повногеномному секвенуванню.

Міністерство закордонних справ уже рекомендувало громадянам України утриматись від поїздок до країн, де виявили штам "Омікрон".

Симптоми зараження "Омікроном"

Лікар із ПАР, де вперше виявили новий штам, Анжеліка Кутзі однією з перших розповіла про симптоми зараження "Омікроном":

  • пацієнти скаржилися на сильну втому;
  • у шестирічного хворого зафіксували прискорений пульс та високу температуру;
  • у пацієнтів не спостерігалася втрата смаку чи нюху.

За її словами, новий штам найбільше вражає молодь. "Омікрон" може стати небезпечнішим за "Дельту". Також неясно, чи захистить від COVID-19, викликаного цим штамом, наявна у світі та Україні вакцина.

Хто тепер має йти на карантин через "Омікрон": список

Україна посилила обов'язковий карантин для мандрівників з країн, де поширюється новий штам коронавірусу "Омікрон".

Тепер люди, які понад сім днів протягом останніх двох тижнів перебували у країнах зі стрімким поширенням штаму "Омікрон", мусять піти на самоізоляцію тривалістю 14 днів.

Водночас варто пам'ятати: вакцинація, негативний тест чи сертифікат про одужання не звільняють від карантину.

На кого діятимуть нові обмеження:

на українців, на іноземців або людей без громадянства, які:

  • постійно або тимчасово проживають на території України,
  • є подружжям або дітьми громадян України,
  • є працівникамми іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні та членами їхніх родина,
  • інші категорії іноземців та осіб без громадянства за погодженням з Міністерством закордонних справ.

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