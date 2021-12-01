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СЬОГОДНІ Новини України

"Омікрон" продовжує поширюватися світом, а біля "Охматдиту" побудують будинок для батьків дітей — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
1 грудня, 06:00
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У Європі зафіксували 57 випадків нового штаму коронавірусу "Омікрон", а на території головної дитячої лікарні України запланували нове будівництво
Штам коронавірусу "Омікрон" виявили у мешканці 12 регіонів Європи, а в Україні з'явиться перший будинок для батьків на території столичного "Охматдиту"/Колаж: Сьогодні
Штам коронавірусу "Омікрон" виявили у мешканці 12 регіонів Європи, а в Україні з'явиться перший будинок для батьків на території столичного "Охматдиту"/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Попередження для РФ та Білорусі – в НАТО відреагували на військові навчання поблизу України

НАТО уважно стежитиме за майбутніми військовими навчаннями Білорусі та Росії біля українського кордону. При цьому Північноатлантичний Альянс вимагає, щоб вони були достатньо відкритими відповідно до існуючих домовленостей.

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Білорусь планує провести військові навчання спільно з Росією / Колаж "Сьогодні"
Білорусь планує провести військові навчання спільно з Росією / Колаж "Сьогодні"

"Омікрон" вже у 12 країнах Європи – скільки виявлено хворих

За перший тиждень після виявлення нового штаму коронавірусу "Омікрон" у Європі зафіксовано 57 випадків зараження. За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, "Омікрон" вже є у 12 європейських країнах. Хвороба протікає у пацієнтів безсимптомно та легко.

Різдвяні ярмарки поки що відкрилися / Колаж "Сьогодні"
Різдвяні ярмарки поки що відкрилися / Колаж "Сьогодні"

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У Львові невідомі пограбували та підпалили салон краси з людьми

У Львові невідомі увірвалися до салону краси. Вони пограбували та підпалили заклад з відвідувачами. На місце інциденту викликали спецслужби. Правоохоронці з'ясовують обставини події.

Наразі на місці інциденту працюють спецслужби/Фото: Варта-1, Колаж: Сьогодні
Наразі на місці інциденту працюють спецслужби/Фото: Варта-1, Колаж: Сьогодні

На території лікарні "Охматдит" збудують будинок для батьків пацієнтів

В Україні з'явиться перший будинок для батьків на території столичного "Охматдиту". Відповідний меморандум підписали МОЗ, Мінекономіки, "Охматдит" та "Фонд Дім Рональда МакДональда в Україні". Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що у будинку планується зробити 50 окремих кімнат, де зможуть зупинитися батьки та діти під час амбулаторного чи тривалого лікування.

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У будинку зможуть зупинитися батьки, діти яких лікуються в "Охматдиті"/Колаж: Сьогодні
У будинку зможуть зупинитися батьки, діти яких лікуються в "Охматдиті"/Колаж: Сьогодні

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